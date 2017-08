Despues di traha 16 ora, mester descansa mas di 8 ora

Recientemente a tuma luga den Corte, caminda un compania di Roadservice tabata exigi di su trahadonan pa traha mas di un shift tras di otro. Tin biaha esakinan tabata core di 16 ora, di cual un di nan ta standbye. E ta splica mas ariba e caso aki.

Hopi biaha un trahado ta traha asina hopi ora tras di otro, despues di esey nan no tabata haya suficiente tempo di descanso. Tin biaha bo ta traha te den oranan trempan di mainta of den marduga. Of despues di 8 hora despues bo ta bolbe wordo pidi pa subi warda. Cierto momento, un di e empleadonan a haci un issue over di esaki y el a wordo kita di esey. Den e caso ey, e empleadonan tabata buscando representacion sindical. Esey tambe a hunga un rol y Corte tambe a tene esey den consideracion. E parti mas esencial ta unda cu Corte ta bisa, cu compania, unda cu pa scapa ta purba pa tene mas tiki personal posibel den servicio, pero hopi biaha e shiftnan ta bay pega tras di otro, pasobra eigenlijk, bo mester 10 hende pa rond un x- cantidad di shift y bo tin 8 hende so den servicio cu ta haci cu e shift nan mester core mas sigui pa yena e horario. Aki ta caminda Corte a indica cu esey no por ta asina, cu ta responsabilidad di un doño di trabao, pa e tin suficiente personal den servicio, pa e por cubri e cantidadnan necesario sin cu e ta pone e trahadonan traha mucho overtime, of sin cu e mester pone e trahadonan traha di tal forma, cu nan no por descansa suficiente.

Sr. mr. Faarup a sigui bisa cu ley ta bisa cu tin diferente tipo di shift cu bo por core, e.o. Consignatie y cada un tin un otro cantidad di descanso. Den e caso aki en cuestion, e descanso mester ta di un minimo di 14 hora. Pero un biaha pa siman e mag di wordo reduci pa 8 ora. Esey kiermen cu di e 5 dianan cu bo a traha, un biaha so e mag di wordo baha na 8 ora.

Pero den e caso aki, den un siman 2 pa 3 biaha, nan tabata bah’e na 8 ora. Den e siman cu e empleado a reclama, tabata e prome biaha cu nan a rebah’e na 8 ora. Corte a bisa cu na e momento ey , e no tabata tin derecho di reclama, pasobra a base di ley e tabata por. pero Corte a tuma na consideracion cu den pasado na a viola e articulo ey asina hopi biaha, cu na cierto momento e trahado no por funciona bon mas. No por bay culpa e trahado cu na cierto momento e ta asina cansa, cu e no por traha mas. E ta bira fastioso.

Pa por duna un regla general, e ta fastioso, e ora lo mester wak’e per caso, ki tipo di shift e compania ta duna. Ta depende ki ora e shiftnan ta caba, si ta den marduga. tin discrepancianan, cu si bay duna algo en general, trahadonan lo bay interpreta esaki di cierto manera, cu nan ta bay nenga di haci cierto trabao y cual nan no tin derecho di haci’e.

En todo caso, como punto di salida general, bo por uza si cu bo mester tin cierto descanso. na momento cu e trahado ta sinti cu e no ta hayando suficiente descanso na bo trabao, eynan ta momento pa busca conseho ariba sindicato, abogado of Departamento di Labor. Na momento cu e trahado enberdad ta wak, cu e ta sinti asina malo, cu e no por traha ya cu e ta trahando mucho sigui, lo mester double check si nan ta cumpliendo cu ley si of no. Ley ta hinca den otro asina ey, pasobra a base di estudionan, a base di reglanan general, un hende mester di un cierto descanso. Si e hende no haya e descanso ey, a lo largo e ta bay afecta, no solamente den bida personal, pero den bida mes. Kisas bo lo end up ta perde bo trabao, paso bo doño di trabao a burn bo out di tal forma, cu bo no por funciona mas.

Hopi biaha e tipo di situacionnan aki ta bin dilanti, vooral den compania di security, cu ta pone e trahado den asina hopi shift tras di otro, kisas e ta pega soño na trabao, e ta wordo kita for di trabao. Cierto momento como hende bo no por want’e mas. Den e caso ey Corte ta duna rason tambe, den cual el a bisa cu e compania a burn out e trahado asina pisa, cu bo no por culpa cu el a drumi na pia di trabao, ya cu e no por want’e mas.

