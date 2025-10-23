Despues cu Hof di Corte Superior a dicidi cu e apelacion di Guilfred Besaril no ta admisibel, abogado mr. Canwood a dicidi di manda apelacion pa Corte di Casacion na Hulanda.

MAS NOTICIA por a compronde cu mr. Canwood no ta di acuerdo cu e decision di Hof di Corte Superior y a apela na Hulanda. Awor ta Corte di Casacion ta bay dicidi riba e apelacion di Besaril.

Besaril, a apela contra su sentencia di 13 Juni 2025 caminda Hues a condena Besaril na 20 luna di prison di cual 10 luna ta condicional cu 3 aña di prueba. Den e caso di kita propiedad, Hues a condena Besaril cu e mester paga 138.688 florin y si no paga e lo mester bay 1 aña den prison.

DISCUSION DEN CORTE

Dialuna 20 October 2025, tabatin discusion entre Procurador General (PG) y abogado mr. Canwood riba si e apelacion ta admisibel. PG a remarca cu e apelacion no ta admisible. PG a bisa cu dia 13 Juni 2025, Hues ta haya Besaril culpabel y e mesun dia PG a apela e sentencia mientras cu dia 27 Juni 2025 abogado a apela. Na opinion di PG, ley ta bisa cu dentro di 14 dia mester entrega apelacion na Griffie di Corte. E ta haya cu e mail ta laat haci pasobra e mail a wordo manda despues di oranan di trabao di Griffie. PG ta haya cu Hof mester declara e apelacion no admisibel.

Mr. Canwood a bisa Hof cu contrario cu PG, e apelacion ta haci na tempo. El a mustra cu segun ley, via mail por haci esaki. E abogado a bisa cu ningun caminda ta para cu esaki mester sosode promer cu cierto ora. E abogado a mustra cu pa añas e mandamento di mail pa Griffie ta sosode caminda Griffie ta notifica e fecha cu a ricibi esaki y no e ora.

APELA NA CORTE DI CASACION

Hof ta haya cu e apelacion ta no admisibel. Na opinion di Hof, no a cumpli cu e termino stipula pa ley pasobra 4’or Griffie ta sera. Hof a bisa mr. Canwood cu por apela contra e decision.

Mr. Canwood a apela e decision di Hof y awor ta 6 Hues na Hulanda cu ta forma Corte Supremo lo bay atende cu esaki y dicidi si e apelacion ta admisible of no.