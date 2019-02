Abogado Gomez Coffie: Con corte ta determina “alimentatie” pa mucha

Relato cortesia di buffete di abogado Gomez Coffie:

Hopi biaha nos por tende cu tin casonan di parehanan cu no ta biba hunto mas cu o sea e tata of mama no ta “cria” nan yiu of mihor bisa no ta cumpli nan obligacion di paga alimentatie. Nos leynan ta cubri e aspecto aki y ta duna un recurso pa resolve e problema aki. Esaki por tuma luga via un caso na nos corte di prome instancia. Un cos ta e aspecto legal un otro cos ta e aspecto practico ora ta toca e parti di placa o sea ki montante un mayor por pidi y con hues ta wak esaki. Corte a bin cu cierto criterio pa yuda trece claridad y uniformidad den e sistema di calcula “alimentatie” pa muchanan menor di edad. Pa haci esaki a usa a e index di prijs estableci pa Centraal Bureau di Statistiek (CBS) na aña 2015. Tene cuenta cu esaki ta trata di un guia general y cu den un caso specifico corte por desvia di esaki.

Necesidad di un mucha

Pa determina e suma di alimentation a tene cuenta cu entre otro cifranan publica door di CBS na 2014/2015 pa cu e existencia minimo na Aruba. E punto di salida pa calcula “alimentatie” ta basa riba e necesidad nan di e menor ta lo siguiente:

1. Menor nan di edad cu menos di 12 aña Afl. 450.00 pa luna

2. Menor nan di edad cu mas cu 12 aña y menos di 16 aña Afl. 650.00 pa luna

3. Menor di edad cuminsando for di 12 aña cu ta bai Colegio Arubano Afl. 750.00 pa luna

Segun e criterio stipula e suma aki ta inclui gasto relaciona cu school (manera buki, uniform, placa pa airco), paña y gasto pa cu recreacion y fiesta di mucha. Por lo general no lo tene cuenta cu gastonan real y no necesariamente lo mester presenta na corte cu recibo pa cu e gastonan aki. E suma por wordo adapta den caso cu tin gasto extra pa cu e mucha (manera bijles, cuido despues di school, transporte y medicina cu no ta wordo cubri). Tambe e nivel di bida cu e menor ta custumbra na dje por ta motibo pa adapta e suma di “alimentatie”. Si e mucha ta bai un school priva of si e ta practica cierto deporte of hobby cu ta trece gastona extraordinario cu ne esaki por pone cu e necesidad ta bira mas halto. Den e un caso asina si esaki lo mester wordo demostra esaki.

Capacidad financiero di e mayor

Corte a tuma como punto di salida pa determina e capacidad financiero di un mayor y a determina cu un mayor mester di un minimo di Afl. 1.400.= pa luna pa su propio mantencion sin conta gasto di hypotheek of huur. E suma aki ta inclui: coriente, awa, telefoon, Internet, cable y uso di auto (incl. gasoline). Den e caso di e mayor por lo general tampoco lo tene cuenta cu gastonan real y no necesariamente lo mester presenta na corte cu recibo pa cu esaki. Si acaso e mayor ta bibando cu otro persona cu tambe ta traha lo por tene cuenta y lo conta pa 50% di e gasto nan di cas na momento di calcula e capacidad financiero di e mayor concerni.

Y den mis caso?

Den un caso individual e persona cu ta pidi corte stipula un montante pa alimentatie lo mester demonstra, entre otro cu recibo, e posibel necesidad di pidi y haña mas na alimentatie pa cu e menor of si e caso ta cai den e criterio stipula. Di otro banda corte lo por tene cuenta cu e capacidad financiero di e mayornan. Si bo ta pensando pa bay corte y pidi alimentatie bo mester ta prepara pa demostra bo entrada di e ultimo 6 lunanan pa asina corte por determina bo capacidad financiero. Tur esaki hunto por ta poco confuso. Si bo tin cual kier pregunta consulta cu un abogado pa asina bo por determina unda bo ta para y pa guiabo den e proceso of contact nos libremente pa un afspraak.

