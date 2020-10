Abogado Figaroa: ‘Un dunado di trabao no por retira bo of forsa bo bay cas’

Den cuadro cu situacion recien na AAA, Hose Figaroa, vice presidente y abogado di FTA, ta bisa cu ni como abogado of sindicalista e ta mira un problema cu na momento cu kisas un parlamentario of parlamento den general kier extra informacion tocante cierto tema, nan ta pidi esaki. “Mi ta kere esaki ta algo positivo”, sr. Figaroa ta expresa. Y p’esey, e ta sigui bisa cu nan a haci nan esfuerso pa tog duna un aporte na esaki, na unda a duna informacion tanto riba e topico mes di loke ta pasando na AAA, pero tambe tur e procesonan rond di loke ta terminacion di un relacion di trabao, na ki momento esaki ta posibel of no.

Debi na falta di informacion, tin basta luna caba cu e situacion aki na AAA ta andando y nos a puntra sr. Figaroa si e cos aki mester a escala y yega te na e extremo cu e ta awo. E parti cu mas unda cu e informacion ta fout of no ta cana corecto segun sr. Figaroa ta ora ta wordo papia di retironan forsa.

“Retiro forsa tecnicamente aki na Aruba no por, excepto na momento cu un trahado ta duna bo un retiro urgente. Dus den caso di un re-organisacion , un retiro forsa door di e dunado di trabao su so no ta posibel”, segun sr. Figaroa.

Si a caso e trahado no kier bay di acuerdo – den tur organisacion esey ta e caso – un pakete ta wordo ofreci, pero e pakete aki mester wordo accepta pa e relacion di trabao termina. Tanten cu e pakete no wordo accepta, e relacion di trabao no ta termina y si e dunado di trabao kier termina e relacion di trabao tog, e ora ey e lo mester bay cana su caminda sea e lo bay na departamento di labor pa pidi un permiso pa termina un relacion di trabao, locual aworaki no ta posibel debi cu departamento di labor no ta tumando e peticionnan ey. E otro opcion ta pa bay corte y pidi hues disolve e relacion di trabao.

Hues lo evalua tambe na e momentonan ey e motibonan pa cual e peticion ta wordo haci, y si a caso tin motibo, lo evalua tambe kico ta un compensacion husto pa e trahado bao di e circumstancianan cu e relacion di trabao ta wordo disolvi.

Mayoria trahado no ta na altura di nan derecho

Banda di aeropuerto, cos ta bayendo for di man den sector priva unda ta kitando hende for di trabao y manda nan pidi FASE pasobra gobierno a extend’e, nos a puntra sr. Figaroa con e sindicato mes ta wak esaki. “Esey no por, bo no por duna un hende un carta bisando nan cu trabao a caba”, sr. Figaroa ta contesta, pero esaki ta pasando tog. “E ta pasando, pero e problema cu nos ta sinta den dje ta cu mayoria trahado no ta na altura di nan derecho. Anto p’esey nan ta tuma nan carta di retiro ey, y nan ta bay busca nan FASE mientras esey no ta necesario”, e abogado ta splica.

Un hende cu ta den servicio y trahando, su doño di trabao tin e obligacion e ora ey di bay pidi loonsubsidie cual ta algo diferente na FASE, pasobra FASE ta pa hendenan cu a perde trabao.

“Un dunado di trabao no por yega di un dia pa otro y bisa cu no tin trabao mas y pa bo bay cas. Ley ta mara e terminacion di relacion di trabao na diferente exigencia cual si bo no cumpli cu nan, ley ta bisa e terminacion ta nulo, y nulo kiermen ta cu e no a tuma luga. Esey kiermen etre otro bo salario ta keda core normal”, segun sr. Figaroa ta splica Masnoticia. Abo como trahado mester ta na altura di bo derechonan. E hecho cu nos ta den un crisis, cu e situacion economico no ta bon, esey no kiermen cu niun dunado di trabao ta haya luz berde pa haci loke nan kier, leynan laboral ta keda vigente y mester wordo cumpli cabalmente.

