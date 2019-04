Abogado femenino anti corupcion ta gana eleccion na Slovakia

BRATISLAVA, Slovakia- Zuzana Caputova a impone su mes ariba e candidato oficialista Maros Sefcovic. Caputova ta wordo mira como un figura capaz di pone un stop na ‘hombernan alfa’ di e region manera Viktor Orban.

E abogado liberal Zuzana Caputova, di 45 aña, a gana e di dos buelta di e eleccionnan presidencial celebra diasabra na Slovenia, contra di e candidato oficialista y vicepresidente die Comision Europeo, Maros Sefcovic.

Según datonan difundi pa e Minsiterio di Interior, Caputova a impone cu 58,4% di e votonan contra su rival, cu a logra 41,8% di e votonan, den un votacion cu a conta cu 49% di participacion.

“Mi no por corda cu’n candidato por a haya asina tanto apoyo den un par di siman. Nos ta dilanti di un fenomeno nobo na Slovakia”, e comentarista politico Marian Lesko, a bisa. Lesko a yega di compara e entusiasmo cu e ciudadano Caputova a provoca den e comunidad, cu e origen di e presidente Frances, Emmanuel Macron.

Cu eleccionnan Europeo dentro di poco y un eleccion general otro aña, hopi ta esunnan cu ta spera cu e victoria di Caputova lo ta e cambio den e politica Slovaco y Centroeuropeo. Despues di a gana den e prome buelta, Caputova, pa observadornan internacional, a comberti su mes den un figura capaz di stop hombernan alfa (di elite) manera e Hungaro Viktor Orban y e contraaresta nacionalismo y populismo di e grupo di Visegrado na cual Polonia y Republica Checa ta pertenece.

E prome felicitacion cu Caputova a ricibi for di exterior tabata di Republica Checa, for di cual Slovakia a separa na 1993. Tanto presidente Milos Zeman como prome minister Andrej Babis sin embargo, a mustra nan preferencia pa Sefcovic. Ta precisamente na Republica Checa cu Caputova lo haci su prome biahe internacional, unabes e asumi e cargo dia 15 di juni. E lo yega e pais cu e halo cu ainda ta rondona e figura di Vaclav Havel, ex presidente icono di Checo y Slovaconan. Su lema, manera di e disidente Havel, ta di unidad, moralidad, honestidad y respet.

“Mi ta celebra mi victoria y cu esaki yega di forma cu hopi ta cuestiona”, Caputova a declara, siendo su unico proposito tabata di hiba un lucha politico sin golpinan baho ni tampoco populismo. “Decencia den politica no ta muestra di debilidad sino di fortaleza”, el a enfatisa den un discurso den e cuater idiomanan mas papia den e pais: Slovaco, Hungaro, Romani y Checo.

Te cu dos luna pasa, niun hende tabata tin confiansa den Caputova. E posicion di hefe di estado na Slovakia nunca tabata pa un hende muhe y menos si e candidato tabata “un muhe desconoci”, manera su rivalnan tabata yam’e den un campaña yena cu insinuacionnan sexista cu a resulta di ta ganado. E lo ta e prome muhe cu lo eherce e cargo maximo como hefe di estado den e pais aki.

Divorcia y mama di dos yiu, Caputova a conta cu e apoyo di e hefe di estado saliente, Andrej Kiska, y mas cu tur, cu tur e Slovaconan cu a constata con baho e structuranan gubernamental a yega cu e asesinato di e periodista Jan Kuciak y di su pareha. Kuciak tabata investigando e vinculonan entre e mafia Italiano y miembronan di gobierno, dirigi e tempo ey pa Robert Fico.

Ainda tin convocacionnan cu ta tumando luga pa e morto di e hobennan aki y Caputova semper a participa den nan. Na 2016 e tabata un di e ganadonan di Goldman Environmental Prize, conoci como e Nobel di Medioambiente, den reconocimento na su 14 añanan di lucha contra di un dump na Pezinok, su ciudadad natal. Den e dump aki tabata implica Marian Kocner, un empresario cu vinculonan cu crimen organisa cual a wordo denuncia door di Kuciak, prome di a wordo asesina.

