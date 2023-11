Diahuebs mainta den Corte di prome instancia a tuma luga e regie zitting cu Otmar Oduber y su abogado a pidi den caso Flamingo, unda a pidi varios testigo.

E abogado di Otmar Oduber a duna di conoce cu el a keda sorprendi contento y satisfecho unda e ta convenci cu e hues a studia e dossier di comienso te final sigur. Pasobra e testigonan cu el a bay di acuerdo cune ta mustra cu e dudanan cu nos a trece dilanti tin cu wordo investiga.

Pero a pidi 36 testigo y a haya 31 testigo y 1 testigo a keda pidi door di hues cu e banda di Otmar no a pidi cu ta conoci den comunidad cu ta ex Minister y ta parlamentario actualmente den Parlamento. Abogado Carlo a bisa cu aunke no a keda cla cu e dossier pero e preparacion cu nos a haci pa saca su fruto hues a wak e importancia pa scucha testigonan y saca e incosencia di Otmar y e proceso for di prome dia no tabata corecto y tin hopi fout a keda haci y si nan ta aproposito of no.

Si ora cu caba cu e testigonan di 31 y si ta necesario pa scucha mas Hues a bisa haci e peticion na Hues comisario y si ta necesario Hues lo acerca Corte si ta necesidad pa scucha mas abogado Carlo a menciona pafo di corte na prensa. Tin biaha mi ta duda den nos sistema hudicial y como abogado esei ta mi trabou pa bringa cu e sistema mi ta kere e preparacion cu nos a haci tanto Otmar cu a duna basta den e caso, y tur e sla cu Otmar a haya ultimo aña aki y esaki ta un comienso di e victoria, awor e caso ta bay cuminsa. E caso no ta bay wordo bringa den corte e ta wordo bringa durante e interogacion di testigonan unda nan esaki lo duna di conoce cu e team di investigativo di ministerio publico ta ful robes.