Internacional: Mariel Miro Colon Abogado di e narcotraficante Mexicano reconoci como Joaquin El Chapo Guzman y tambe di su casa, Emma Coronel a lansa como cantante di musica ranchera y tambe ya a lansa su prome video musical mientras e ta enfoca pa mehora e condicion nan di Chapo, Miro Colon ta intentando pa ser conoci come e cantante den e genero regional Mexicano.

Abogado a expresa su mes cu la eherce como e abogado di El Chapo Guzman no ta nifica cu no por tin otro interesnan y cu no tin nada cu lo obliga cu mester haci algun di e cosnan ora cu bo por haci tur dos. Mi ta su unico Abogado akinan y mi lo sigui cu mi trabou pa mehora su situacion sinembargo esey no ta nifica cu mi no tin otro interes nan y un di nan ta canta profesionalmente. Anos como dama por por haci mucho cosnan y no tin nada cu por obliga nos pa keda na uno solamente.