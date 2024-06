Corte Superior a cuminsa cu tratamento di e apelacion di Ministerio Publico contra e sentencia di Corte cu a declara e hombernan Venezolano biba na Aruba, R.G.Z. y J.T.R. liber den e caso di baranan di oro.

MAS NOTICIA por a compronde cu abogado a bisa Hof cu tin pensa di kier scucha un testigo den e caso di baranan di oro. E caso a keda pospone pa October 2023.

Ta asina cu R.Z. y J.R. a dicidi di viaha bay Curacao pa presenta dilanti Hof den Corte Superior. Ta asina cu e caso tabata pro forma y abogado mr. Sulvaran a anuncia cu lo kier bay scucha un testigo.

Durante tratamento di e caso den Promer Instancia, Fiscal ta considera transporte ilegal di 55 kilo di balanan di oro. Na opinion di Fiscal, a yena documentonan falso. Ta sospecha cu e oro ta procedente di fuente criminal y pesey ta considera labamento di placa.

Fiscal ta haya cu J.T.R. y G.R.Z. ta esnan cu a transporta baranan di oro den maletanan simpel. E oro ta bin for di Venezuela sin documento drechi. For Curacao ta manda Douane documentonan y ta aproba esaki. Tur cos a mustra cu e oro ta procedente di Aruba. Esaki ta e parti falsifica. Douane di Aruba inconciente tabata coopera cu esaki. Na opinion di Fiscal, aki por papia di labamento di placa intencional. Fiscal, pa cu e castigo, a tene cuenta cu e tempo cu a transcuri. El a exigi pa G.R.Z. castigo igual na loke e tabata sera. Pa J.T.R., el a exigi 12 luna di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Tambe Fiscal a exigi pa confisca e 45 baranan di oro.

SENTENCIA

Hues a bisa cu e ta rechaza defensa cu tabatin persecusion dirigi y un proceso inhusto. Pa loke ta acusacion 2 falsificacion di documento, Hues ta haya cu e documentonan ta di Douane y no ta haya cu ta falsificacion. Tambe no ta haya proba cu lo kier a sconde cu e oro ta procedente di Venezuela cu e documentonan aki. Hues a bisa cu investigacion ta mustra cu ta via broker e documentonan ta wordo manda pa Douane caminda ta para cu e oro ta procedente di Venezuela y ta wordo exporta pa otro pais. Na Aruba Z. a bay Douane pa tuma e documentonan caminda e oro tabata tey caba. Hues ta haya cu Douane a splica cu e yenamento di formulario ta corecto y esnan di Hulanda tambe ta yena mesun cos cu no por conclui cu esaki ta pa gaña y no bisa cu e oro ta procedente di Venezuela. E ta haya cu nan tabata bruha y a declara e dos sospechosonan liber di falsificacion di documento.

Pa loke ta labamento di placa. E sospechosonan ta para riba cu via Pa Oro International nan tabata transporta e oro pa un destinacion. Hues ta haya cu e solo hecho cu e oro ta di Venezuela ta saca conclusion cu e ta procedente di delito. No tin prueba concreto cu e oro ta ilegal y mucho menos di delito. E forma con a transporta e baranan di oro, no por papia di sospecho di oro ilegal. Hues a declara e duo liber di acusacion di labamento di placa. Hues no a tuma decision riba e baranan di oro pasobra no tin indicacion di kende e ta.

HOF PRO FORMA

Ta asina cu tur dos sospechosonan a viaha pa Curacao pa ta na Hof. Abogado mr. Sulvaran tabata asisti nan. Via video conference a trata e pro forma. Traductor den sala di Corte di Aruba tabata traduci pa nan. Di parti di Ministerio Publico na Aruba, tabata presente den sala di Corte Procurador General y un Fiscal.

Hof a bisa cu e caso ta pro forma. Hof a splica cu e tardanza cu e caso ta debi na e situacion cu Corte di Husticia ta confrontando di scarcedad di Huesnan pa atende e cantidad di casonan. Hof a stipula cu ta pospone e caso pa 7 October 2024 pa 10’or di mainta. Abogado mr. Sulvaran a bisa Hof cu ta 6 aña y mey su clientenan ta bibando den incertidumbre. El a bisa Hof cu por ta cu lo tin un testigo di nan parti pero esaki lo notifica Hof na tempo.