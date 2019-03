Abo sa kico ta e señalnan di abuso emocional? Esey no ta Amor

Rotaract Club of Aruba ta existi na Aruba pa 27 aña, nan ta fungi como un club cu ta traha na bienestar di esunnan menos afortuna den nos comunidad y na mes momento promove desaroyo personal y profesional den nos comunidad. Nan ta parti di e famia di Rotary Club of Aruba y Interact Club of Aruba.

Den Rotary International un di e area cu nan ta focus riba dje ta paz combina cu prevencion y resolucion di conflictonan cu tin rond mundo. Rotaract Club of Aruba ta forma parti di un districto 7030 di Rotary International cu tin 49 Rotaract Clubs den 17 pais den Caribe y Latino America. Tur e clubnan aki den nan forma a formula un proyecto pa hunto resolve conflictonan of traha riba prevencion di conflicto cu ta brinda paz den nan comunidad.

Den cuadro di esaki Rotaract Club of Aruba a sondea y alabes wak kico ta un area cu merece atencion y prevencion na Aruba pa asina educa nos hendenan. For di esaki a sali na cla cu e topico di abuso emocional entre pareha, amistad of cualkier interaccion entre dos persona ta uno cu no ta wordo papia di dje suficientemente y den detaye, primordialmente den nos hobennan.

E focus di e club tabata pa trece un campaña di conscientisacion pa hobennan di edad di 15 aña bay ariba pa asina nan por wordo educa y sa kico ta e señalnan na comienso di abuso emocional y con pa reconoce esakinan. Awendia hopi amistad of relacion ta wordo defini cu e palabra amor. “Love” ta wordo uza masha facil, pero berdaderamente nos hobennan sa nan balor y sa kico ta amor?

Door di haci un sondeo a prepara material pa e campaña di conscientisacion a base di tur esaki den forma di un video. Proximamente esaki lo wordo lansa riba social media y lo ta visibel pa e siguiente lunanan specialmente pa e grupo di hoben adulto. E señalnan den e campaña ta subraya e comienso di abuso emocional y por ta reconocibel y simpel pa hopi. E meta di esaki ta pa por alerta un persona si e ta den un relacion cu e ta wordo manipula of cuminsa wordo abusa levemente den manera emocional. Door di reconoce esakinan e por tuma e decision pa sali di e situacion aki of busca ayudo con pa sali di su situacion.

Naturalmente Rotaract no por haci esaki riba nan mes, sino nan a busca un colaborado cu por brinda e ayudo necesario den e casonan aki. For di esaki a nace e colaboracion di Fundacion pa Hende Muhe Den Dificultad y Rotaract Club of Aruba. “Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta sumamente orguyoso di a wordo acerca pa forma parti di e proyecto aki.” – Presidente di Fundacion Pa Hende Muhe den Dificultad, Sra. Suzy Kock.

Presidente di Rotaract Club of Aruba, Sr. Ryon Dijkhoff ta subraya e importancia di educacion y conscientisacion di balor propio y e definicion di amor den nos hobennan unda nan por ta conciente di con pa reconoce señalnan pa cu comienso di abuso emocional.

Pa por mira e video di concientisacion por fabor bishita e pagina di Facebook, Instagram of Youtube di Rotaract Club of Aruba unda e campaña aki lo wordo lansa y promovi. E video aki ta den un combinacion di lenguahe: Papiamento, Hulandes, Ingles y Spaño cu sub -titulo den Ingles, e motibo di esaki ta pa subraya nos diversidad na Aruba y alaves haci cu e video aki por wordo comprondi internacionalmente den e districto 7030 di Rotaract y pa tur otro persona cu por yega na mira e video aki riba social media den nos region.

Rotaract Club of Aruba kier a gradici e actornan cu a forma parti di e proyecto aki y alabes tur e miembronan di Rotaract y e comision organisatorio cu a prepara e campaña aki. Tambe un danki special na Elite Productions, Sebastiaan Hofer Film y Amy Brinkman pa nan tremendo colaboracion.

