Abo sa con pa Boost bo Defensa?

Minister di Turismo, Salud Publico y Deporte, Departamento di Salud Publico conhuntamente cu Plataforma Promocion di Salud a lansa e campaña “Boost bo defensa”. E obhetivo principal di e campaña aki ta pa duna nos comunidad informacion con pa mantene curpa y mente saludabel den e pandemia aki di COVID-19. Ta importante pa cada un di nos sa kico pa haci pa subi nos defensa. Nos curpa su defensa ta na encargo di nos sistema inmunologico, aki ta caminda cu e curpa ta defende su mes contra tur micro-organismo cu drenta nos curpa y cu por haci nos daño. Den e prome siman di e campaña DVG, IBiSA y Plataforma Promocion di Salud lo enfoca riba e topico come saludabel e base pa un bon Boost di nos sistema inmunologico.

Un bon nutricion ta duna e curpa un bon balans di antioxidante, micronutriente y otro componentenan cu ta fortalece e sistema inmunologico. Si nos faya den nos forma di come, nos curpa bor bira victima mas liher di micro-organismonan cu por haci nos malo.

Nutrientenan den nos cuminda cu ta yuda nos boost nos sistema inmunologico ta:

Antioxidante manera Vitamina E cu bo ta haya den noot, simia, azeta vegetal, grano completo, berdura berde y fruta. Vitamina C den por ehempel fruta citrico, berdura tipo kol, spinazie y tomati. Caretoniden den fruta y berdura color oranje, geel, cora y berde. Vitamina D den pisca y webo.

Tambe diferente micronutriente manera por ehempel selenium den pisca, noot, grano completo y productonan di lechi. Magnesium den grano completo, berdura y noot.

Boost bo defensa door di come saludabel ta enfatisa riba 6 punto importante:

1. Bebe 7-8 glas di awa pa dia. Un persona su curpa ta consisti di mas of menos 70% di awa p’esey awa ta hopi importante pa nos salud. Awa ta tene nos cel y tehidonan hidrata, e ta esencial pa mantene nos temperatura y necesario pa hopi proceso den nos curpa. Sin suficiente awa nos curpa no por funciona optimalmente, nos salud ta bay atras. Ora un curpa ta deshidrata nos organonan ta traha cu deficiencia. Falta di bebe suficiente awa por duna nos dolor of biramento di cabes, boca, lip y wowo seco, sinti cansancio, hopi sed y hasta por yega na orina mucho tiki y of urina tin un color scur y ta hole sterki.

2. Come berdura varia den tur cuminda tur dia. Berdura ta contene un gran cantidad di vitamina, mineral y antioxidante necesario pa mantencion di nos salud. Banda di esaki e ta contene fibra cu ta yuda tene nos tripa activo. Percura pa bo come por lo menos 2 cup di berdura pa dia. Mas bo varia den sorto y color mas beneficioso e ta pa bo salud.

3. Come 2 fruta diferente pa dia. Mescos cu berdura, fruta tambe ta contene un cantidad halto di vitamina, mineral y antioxidante cu ta necesario pa un bon salud y pa boost e sistema di defensa. Banda di esaki fruta ta smaak bon y no ta contene vet ni colesterol. Come fruta local y segun temporada. Shimarucu y druif di lama ta den temporada, probecha!!!

4. Come grano completo, bonchi, noot y simia. Tur e productonan aki ta contene antioxidante y micronutriente cu ta hopi importante pa un sistema inmunologico fuerte. Scohe pa pan volkoren na lugar di pan blanco, agrega bonchi na bo aros, salada, sopi of stoba, uza noot y simia mas biaha pa snack of riba bo salada. Asina bo ta sigura bo mes cu bo curpa ta haya e nutrientenan cu e productonan aki ta contene.

5. Come pisca 2x pa siman. Pisca ta contene vitaminda D, selenium y algun amino acido necesario pa un bon salud y defensa. Prepara un dushi tayo di mochi pisca gesmoor, acompaña cu pampuna herbi y su pan bati traha di hariña integral.

6. Evita productonan procesa cu hopi sucu, salo y vet. Productonan hopi procesa no ta agrega nada bon na nos salud, aki ta referi mas tanto na productonan den bleki, boter y of paki (cla pa come). Door di procesa nan asina hopi, parti di e nutrientenan importante ta bay perdi, pa drecha smaak fabricante ta agrega sucu, salo y/of vet(satura) na e producto. Sucu dimas ta bira vet den nos sistema, mucho vet por haci cu nos colesterol den sanger ta subi. E productonan aki ta haci mas malo cu bon. Vet satura ta conoci pa pega den ader y causa ataca di curason of celebro. Pa por boost bo defensa evita di come mucho productonan procesa.

Repasa diariamente bo dia, con bo a trata bo curpa? Bo a tene cuenta cu bo sistema inmunologico? Bo a boost bo defensa?

Pa mas informacion di e campaña ‘Boost bo defensa’ bishita e Facebook page di Departamento di Salud Publico Aruba.

