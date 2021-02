Abo como ser masculino ta tribi tuma e reto pa bira maestro?

Mundialmente ta conoci cu tin mas maestra cu maestro den enseñansa. Cu 20 aña di edad, studiante Nathan Winterdal a inicia e estudio pa maestro di Enseñansa Primario na Instituto Pedagogico Arubano (IPA). Actualmente e ta den e fase di finalisacion di su estudio y den corto tempo lo tin su propio klas. Nathan ta comparti cu nos su motibo pakico e como ser masculino a scoge pa e profesion di maestro: “Un maestro tin un efecto pa eternidad, e nunca no por bisa unda su influencia ta stop. Tambe ser maestro ta laga bo duna les di bida cu nunca bo alumnonan lo lubida. Pa nan bo ta un persona importante cu tin influencia riba nan decision, actitud, fortalesa, perseverancia y imaginacion.”

Tin un dicho ta bisa “Find a job you enjoy doing, and you will never have to work a day in your life”. Un profesion cu bo tin goso den dje, lo haci bo bida mas placentero. Pues scoge pa un profesion cu bo tin pasion y amor p’e y no pa e benificionan cu bo ta pensa cu e profesion por trece cu ne. Nathan ta comparti cu nos su satisfaccion di mas grandi como maestro na scol:

“Maestro ta un bunita profesion. Bo lo yuda cambia un mucha su bida. Bo ta bay yud’e crece y siñ’e cos p’e bira un miho ser humano. Lo bo, entre otro, siñ’e norma y balor cu nos mester sa y aplica pa funciona den nos sociedad. E miho recompensa cu bo por haya ta sa con hopi bo a yuda un mucha. Tin biaha scol ta manera un refugio pa un mucha. Abo como maestro ta mustr’e un otro banda di bida cu por ta e no ta wak of haya na cas. Muchanan sa pasa den duro sin cu bo sa y abo como maestro lo brinda un otro aspecto di bida unda e futuro ta mas liber y cla. Eynan bo ta hinca e mucha den un bon caminda. Den futuro bo por wak e cu un bon trabou, bo sa cu bo tawata parti di e crecemento ey.”

Por ultimo Nathan kier curasha pa scoge pa e profesion di maestro: “No tene miedo of tin duda di e profesion aki paso cu tempo nos mes ta sigui crece den nos pensamento y conocemento. Ami ta anima bo bay den e direccion aki pa yuda nos muchanan bay den e bon caminda for di chikito caba. Yuda traha e base y fundeshi na e muchanan pa den futuro nan para stabiel riba nan mes. Na final di dia abo sa cu bo a hunga un rol importante den e mucha su bida.”

Bo ta tribi di tuma e reto mane Nathan? Inscripcion pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta cera dia 12 di februari 2021. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2021-2022. Tene na cuenta cu solamente studiante den examenklas of graduado di havo, vwo of mbo nivel 4 por inscribi. Esaki pa motibo cu inscripcion pa e 21+Toets a cera caba for di 12 di november 2020, pues no ta posibel mas pa inscribi pa 21+ Toets pa aña academico 2021-2022.

Pa inscribi bishita e website www.ipaaruba.com, bay na aanmelden y scoge pa beroepstest. Riba e pagina aki lo bo haya informacion general di beroepstest. Tambe instruccion pa loke ta trata procedura di inscripcion cu lo tuma luga online. Tuma tempo pa lesa e informacion, pasobra esaki ta sumamente importante pa por facilita e proceso di inscripcion y preparacion pa haci beroepstest.

Pa mas informacion tambe por bishita nos website www.ipaaruba.com y si ainda bo tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

