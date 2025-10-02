Arubaanse Bond van Motorsports (ABM), Comishon Operations Street Legal, conhuntamente cu nos partner Valvoline Motor Oil cu su distribuidor El Louvre/Witec ta invita pueblo di Aruba en general y e fanaticada di street legal y drag racing como tambe e coredornan di street legal pa e siguiente evento di Valvoline Street Championship 2025.

Diasabra awo, 4 october 2025, cos lo ranca sali pa 6 pm na International Raceway Park Palo Marga cu e siguiente round di e Valvoline Street Championship.

Categorianan street cars, street bikes y scooters lo bolbe mira accion pa e siguiente round di e Valvoline Street Championship.

Highlight di e anochi aki lo ta e categoria Ladies Cup cual lo mira accion pa di 2 biaha den 2025.

Si, diasabra awo, 4 october ta toca turno na e categoria Ladies Cup caminda lo tin premio (conforme e tabel comparti cu e Kots group cual ta bai 45% pa winner y 20% pa sub campeon, y ta basa riba e cantidad di participante ) pa ganador y subcampeon acompaña pa nan respectivo medaya.

Porta ta habri 5 pm.

Balashi y Valvoline ta invitabo.

Nos ta wardabo!