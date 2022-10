Den bida tin diferente caracteristica di hende. Nos hendenan no ta mescos, cada un tin diferente manera pa trata cu su bida, manera custumber of un rutina diario cu a haci cu esaki a bira un custumber pa basta tempo caba. Hopi a kere cu mi mayornan a dunami un bida di luho, un bida facil, un bida manera reina y sin cu mi tin cu traha of lucha pa e trayectoria di bida cu mi a recuri te cu awe. Di chikito mi a escoge pa traha pa mi cen, maske ta pa bira cumpra un regalito bek pa mi mayornan di e tiki cu mi por a duna nan pa a dunami bida y apoyami den mi crecimiento. Agradeci na mi crecimiento, na mi posibilidad di por studia te dia di awe, oportunidad pa ainda ta sigi pa haci esaki. Independiente na un edad jong ta siñabo hopi di bida cu previo guía di mayornan of abuelonan, of cu bo mesun forsa di boluntad propio.

 E ta manera un sapato di ballet, como ehempel en especifico spietsen, bo ta mira e bunita show, elegante, den un flow, pero bo no ta wak e sodo, esfuerso, orananan, e pianan tur leciona, e foutnan y ripiticionan cu a tuma lugar cu como bailarina bo ta hinka pa trece un biaha pa aña e show ey pa comunidad mira. Como bailarina bo ta den e pilar economico di arte, ora bo ta un persona creativo bo tin otro manera pa mira bida, pa anda cu diferente hende y ta un grupo cu ta hopi profesional, inspirativo y tambe gusta nan libertad di expresion. Mescos cu prensa, ta arte di scirbimento, asina un persona cu ta desaroya su mes ta den arte di expresion. No ta conta color, rasa, peso, edad ni preferencia sexual ora bo ta un artista, nos ta trata tur persona cu respet y sin prehuicio den e mundo moderno.

  Mi ta retabo conbibi cu un persona di menos recurso, den boca di pueblo ‘pober’, sinta cu ne, invite pa come cu bo, lo bo sinti berguensa? Lo bo invite na bo cas pa bo dune di come? Lo bo sinta banda di dje pa e conta bo con e tabata prome e la cai den e mal visio cu a hibe den perdicion? Laga e papia y abo skucha. Sinta come cu ne, bo a haya soño despues di un dia largo drumi riba e cama cu e ta drumi, usa e baño cu e ta usa, lo bo baña caminda no tin baño? maske ta den un trailer chikito of yude muda pa un lugar mihor sin cobre. Crea un amistad y mira e persona con door di tin un persona di confiansa e ta cuminsa cambia poco poco. Cada ser humano ta siña di otro tur dia algo nobo, si bo observa, si bo skucha, sin huzga ningun hende. Ta trabounan cu bo ta encontra diariamente trahando den area social y ta cosnan cu nos no ta papia di nan facilmente y mucho menos ora bo no tin e sosten financiero pa duna un man. Elogio pa nos tur cu sea directamente of indirectamenta ta traha diariamente cu casonan cu bo tin cu wanta bo curason, bo lagrima di wowo, y trata di drumi mientras otro no tin esaki. Sea politico of activista; bo a cana durante campaña mira pobresa, topa hende cu no tin paña, no tin cuminda, ta biba sin awa, sin coriente, bo a bai bek mira con nan situashon a cambia? No, no worry cu nan no a yamabo bisabo pasa un rato, abo bai serka nan, corda nos hendenan ta hopi timido y tin berguensa pa pidi ayudo. Unda nos hermandad a keda? Hopi di nos hendenan cu salarionan halto a wordo manda cas, a mira cuanto di e hendenan aki tabata yuda directamente of indirectamente na fundacion, persona of famia pa duna sosten financiero? Awor nos ta mira e consecuencia di trata un ruman menos cu e otro, of mas cu e otro. Nos ta biba ta critica na nomber di un pueblo cu no por representa su mes individualmente mas pa motibo di miedo. Un cultura di miedo nos ta cosechando, caminda antes tabata tin confianza di por a yega na tur cu por a yuda. Antes nos tabata biba den alegria y mas tempo tabata wordo dedica na famianan pa bini hunto sin tin rencor of desacuerdo. Acaso un dia abo no a aprecia loke bo tin den bida? E bendicion cu bo tin? Awe por ta di bo, pero mayan hopi cos por cambia. Ban cuminsa pa trata otro mas manera ser humano y asina elimina tur negatividad di Aruba.

Abigaél N.S. Arends – Profesional studia den Area Social, Desaroyo Humano y Spiritual.