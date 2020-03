Abattoir lo ta habri pero necesario pa haci cita

Veterinaire Dienst lo habri su servicionan na abattoir temporalmente. Esaki ta pa alivia e demanda grandi cu tin diparti e cunukero y criadonan di bestia pa cu nos servicionan di abattoir. Veterinaire Dienst lo brinda su servicionan di abattoir bouw di condicionan extricto di “social distancing” en conexion cu Corona Virus COVID-19 pa asina no tin aglomeracion di hende. Hendenan cu no sigui e reglanan lo nenga nan permiso pa subi of keda riba tereno di Veterinaire Dienst.

Ta necesario pa hasi afspraak pa cu servicionan aki, e dianan ta lo siguinte: 31 di maart y 1, 2, 6, 7, 8 di april 2020.

Despues di e periode aki abattoir pa period indefini sera.

Veterinaire Dienst lo mantene su mes na proximo reglanan pa cu servicio di abattoir:

1. Cunukero/criador di bestia mester hasi un afspraak prome na e administracion di Veterinaire Dienst (tel: 5224310) y mester indica cuanto bestia lo bin cu ne. Si un criador di bestia no tin afspraak e lo no haya servicio di abattoir.

2. Riba e dia y ora di su afspraak, e cunukero/criador di bestia mester presenta su mes na e porta di entrada. Si no a presenta of a jega laat, e cunucero/criador di bestia lo no wordo honra aceso riba e tereno di Veterinaire Dienst y lo mester hasi un afspraak nobo.

3. Na e porta di entrada lo wordo controla si ta cumpli cu e afspraak (dia, ora y cantidad di bestia. Si tur cos ta bon, lo duna instruccion unda pa hinka e bestianan den e hokinan destina pa esey. Despues di esaki e doño di bestianan mester baha directamente for di e tereno di Veterinaire Dienst.

4. E matansa y keurmento di e bestianan lo pasa conforme e reglanan existente.

5. Despues cu esaki sosode e administracion di Veterinaire Dienst lo tuma contacto cu e cunucero/criador di bestia pa pasa busca su bestianan mata. E doño di bestia nan morto mester meld na porta y paga cu plaka exacto den e envelop destina pa esaki, e por paga cu ATM tambe.

Veterinaire Dienst ta mustra riba e necesidad di mantene reglanan aki strictamente, en connecion cu e situacion di Corona Virus y lo no tolera ningun actitud of comportacion cu ta desvia di e reglanan aki. Nos ta pidi pa colabrocion y comprecion pa cu e situacion cu nos ta pasando aden, e siguridad y salud di nos empleadonan y di nos bishitantenan ta central pa nos.

