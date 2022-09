Aruba Airport Authority N.V. (AAA) su Wings of Hope (WoH) ta organisando un 6K Sustainable Development Goals (SDG) Awareness Fun Walk & Run riba Diasabra September 3, 2022.

Como parti di WoH su meta di “SDG Environment/Airport Community”, WoH ta organisando un SDG Fun Walk & Run pa crea fondo pa dos fundacion y crea concientizacion riba e importancia di e Sustainable Development Goals di Nacionnan Uni. E dos fundacionnan cu a wordo escohi dor di AAA su empleadonan por medio di un poll ta Micky’s Foundation y Stichting Casa Cuna Progreso.

Micky’s Foundation ta brinda muchanan cu limitacionnan fisico y/of mental cu terapia specializa y intensivo na cas di famianan completamente gratis. Micky’s Foundation ta organisa proyecto nan pa 3 luna consecutivo 4 bes pa aña pa por garantiza e continuacion di terapia. Cada terapia ta wordo duna cu por lo menos un mayor di e mucha aserca pa asina e mayor tambe por duna e mucha terapia na cas.

Stichting Casa Cuna Progreso ta un cas di mucha pa duna muchanan cu (temporalmente) no por biba na nan cas pa motibonan manera neglicencia, abuso sexual of abuso fisico. Stichting Casa Cuna Progreso tambe ta guia e mayornan e adultonan di crianza di e muchannan.

E SDG 6K Fun Walk & Run lo tuma lugar Diasabra September 3, 2022 cuminsa pa 6AM. E ruta lo inicia for di Aeropuerto su parking lot (sin dak), sigui pa rotonde di Mahuma, bira pa bai direccion Simeon Antonio pasa dilanti di Bopel, bira bai direccion Hyatt Place pasando banda di cura di airport y termina bek na Aeropuerto su parking lot. Tur participante lo mester ta presente na e comienso pa 5:30AM. E prijs pa participa lo ta AWG 20,- pa cada participante y tur fondo ricibi lo bai pa e dos fundacionnan. Como bonus, tur participante lo automicamente participa den e raffle prizes cu ta consisti di mas cu 35 premio incluyendo airfare tickets, gadgets electronico, cirtficates di shopnan deportivo y electronics, dinner vouchers y hopi mas.

WoH ta encurasha cada individuo, organisacionnan y otro service groups pa participa na e SDG 6K Fun Walk & Run pa no solamente crea concientizacion riba e Sustainable Development Goals (SDGs) pero tambe riba e importancia cu cada individual su participacion tin den proyectonan manera esaki pa crea un mihor futuro pa e comunidad di Aruba, specialmente pa e muchanan.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un id e airportnan mas AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu buelonan pa 28 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 76% ta for di Merca y Canada, 9% for di Latino Americano, 8% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu juni 2022.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabil, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovado den region.

