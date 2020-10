AAA: ‘No tin retiro obligatorio na 2020, tur pakete ta husto’

Prome cu e pandemia, Aruba Airport Authority NV a premira di termina 2020 cu un revenue total di 1,295,151 [Revenue Generating Passengers RGP]. Awe AAA ta premira di termina 2020 cu 473,315 RGPs cu ta 63% menos cu 2019 y 63% menos cu loke a wordo pronostica prome cu e pandemia.

Segun aeropuerto, esaki como resultado ta trece anticipacion den perdida di 23 miyon florin pa e compania cual tabata proyecta di tin 28 miyon den ganashi. Varios industria di aviacion y cuerponan legislativo manera ICAO [International Civil Aviation Organization], IATA [International Air Transport Association] y ACI [Airports Council International] awor a logra ahusta nan outlook y haci un estimacion cu e lo tuma e industria di aviacion 3 pa 4 aña pa recupera di trafico pre- COVID na nivel mundial.

Basa riba AAA su network cu su partners di airline y tambe basa riba e data menciona ariba, AAA tambe tin un bista con cos lo bira den 5 aña: AAA ta pronostica un recuperacion di 37% na 2020, 52% na 2021, 68% na 2022, 78% na 2023,84% na 2024 y 90% na 2025. Esaki tambe ta den liña cu e segundo ola di coronavirus y lockdowns cumisando na Europa, y numbernan halto cu ainda ta wordo experiencia den Aruba su mercado number uno, Merca.

Den e ultimo lunanan, Ministerio di Turismo, Salud y Deporte, Dangui Oduber a constantemente traha hunto cu Supervisory Board y Management di Aruba Airport Authority pa yega un consensus husto pa paketenan pa empleadonan di AAA. E paketenan aki ta actualmente wordo ofreci manera parti di un re-organisacion, un proceso cu AAA ta trahando riba dje pa algun luna pa segura procesonan fiscal debido den aeropuerto su strategia di recuperacion. Minister Oduber a haci su best hunto cu AAA y stakeholders envolvi pa sigura cu e paketenan y proceso ta cana husto, y socialmente responsabel.

Tur stakeholders envolvi ta compronde e situacion dificil cu AAA ta aden y sperando perdida di revenues di aproximadamente 100 miyon na 2020 mester yega na medidanan cu ta consisti di decisionnan dificil

Decisionnan tuma

AAA a decidi, cu sosten di minister y Board di Directornan Supervisorio pa amplia e target group y pakete financiero boluntario. E mesun pakete aki tambe lo wordo ofreci riba base boluntario na empleadonan edadnan 55 bay ariba. Aplicacionnan lo wordo evalua pa gerencia y honra si e ta wordo mira den e miho interes di e compania, tanten e costonan ta keda entre limitacionnan razonabel.

E deadline pa accepta of nenga e pakete lo ta diadomingo 8 di november 2020. Esaki ta duna empleadonan mas tempo, y tambe ta apropia den bista di amplia e target group den cuadro cu e pakete y esnan cu mester tempo adicional pa considera e oferta.

Minister Oduber tambe a enfatisa fuertemente cu AAA su gerencia cu mientrastanto, y den evento cu AAA su situacion financiero lo cambia hopi, pa sigura cu lo tin lugar pa desvia di decisionnan actual. E desviacion, si mester bini, lo keda na discrecion di maneho di AAA bao supervision cerca di Board di Supervision, manera cu reglanan di bon maneho y regulacion di AAA ta prescribi.

Aeropuerto ta un infrastructura vital pa Aruba y mester wordo restructura pa por wanta e futuro insigur cu tin. AAA no kier crea un speransa falso, y kier ta realistico riba e situacion financiero actual y kico e futuro lo por trece. “Mi ta contento di por convence AAA su gerencia pa enrikese nan strategia riba elementonan crucial pa bienestar di empleadonan”, minister Oduber a bisa. Tur stakeholders a bay di acuerdo pa stimula e empleadonan envolvi pa accepta paketenan boluntario. Acceptando esakinan lo ta mas importante pasobra AAA a indica di lo ta monitoria e situacion di cerca pero no ta mira otro opcion di cuminsa e disolucion di relacion di trabao den corte na January 2021, ora cu e situacion di negoshi no cambia.

“Apesar di hopi inseguridadnan, nos ta sigur di un cos si, e efectonan di e pandemia global, nos tur lo sinti esaki den e añanan nos dilanti. Nos no por pretende cu esaki no lo ta e caso, y ta nos responsabilidad pa protégé e compania y un herment importante pa economia di Aruba, mientras ofreciendo un plan social generoso pa coleganan cu no lo ta parti di e compania mas entrante 2021. Mi ta sinceramente aprecia trabao critico di Minister durante e proceso dificil aki, el a yuda nos hopi den defini paketenan responsabel cu e Unions”, segun AAA su CEO, Joost Meijs.

