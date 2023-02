Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a yama Minister Oduber bonbini pa un inspeccion na e area di construccion di e proyecto Gateway 2030 na aeropuerto.

Prome cu a bishita e sitio di e proyecto den un forma safe y sigur pa tur bishitante, Minister Oduber a haña un presentashon di parti di e personal di AAA y e PMO (Project Management Office) cu ta envolvi den e proyecto di Gateway 2030. Sr. Gilbert Rafael, Chief Development & Technology Officer na AAA, accompaña pa PMO staff Sr. Henny Balentin, Sr. Project Director, Sr. Gerard Turk, Resident Engineer y Sr. Gerko Rijkers, representante di e contratista ABC Project Venture. E presentashon a inlcui e ultimo desaroyonan den e asina yama Fase 1A di e Proyecto y tambe riba e tempo cu ainda falta den e plannan actual pa keda cla cu e fase aki. Tambe a wordo elabora riba e otro fasenan di e proyecto y splicashon a wordo duna tocante e asina yama “blokinan” di construccion di e fasenan.

Despues di e presentashonnan Minister a wordo acompaña pa Sr. Joost Meijs, CEO di AAA hunto cu e staff di e equipo di proyecto pa duna un amplio splicashon tocante e construccion actual. Minister Oduber por a mira pa su mes kico ta e ultimo desaroyonan den e construccion y con esakinan lo progresa mas aleu.

“Nos ta sumamente contento y orguyoso di por a mustra Minister Oduber e recien desaroyonan cu ta relata na e proyecto importante cu ta Gateway 2030, cu actualmente ta den su prome fase. E fase aki ta ser premira di lo ta cla den e di 3 kwartaal di 2024 y e sigiuente fase lo cuminsa e aña aki cu mobilizacion”, segun Mr. Joost Meijs, CEO di AAA.

Fase 1A di e construccion di e proyecto lo ensera primordialmente un check-in mas grandi y amplio na e banda mericano. E area mas grandi aki lo ser usa den futuro tambe come check-in area principal pa tur buelo cu lo sali for di AUA Airport. E fase 1A aki tambe ta inclui e desaroyo y construccion di un area di procesa maleta y un area di warda e maletanan prome cu nan wordo hiba avion. Fase 1B e ora ey lo ensera e ampliacion di gate number 8, dos extra area di espera cu lo tin 3 brug pa avion y tambe un area nobo pa e avionnan cu lo wordo sirbi dor di busnan pa hiba pasaheronan na e avionnan cu no lo para na un gate cu brug.

Actualmente e siguiente fasenan di e proyecto ta den revision y lo inlcui e otro partinan di e proyecto di Gateway 2030 manera un area nobo di tienda, facilidadnan renoba pa yegada y tambe mas areanan pa servicionan na e pasaheronan cu ta sali for the AUA Airport.

Lo sigi organiza mas bishita na e area di construccion den futuro pa mantene Minister na altura di e ultimo desaroyonan di e Proyecto di Gateway 2030 na AUA Airport cu ta di sumo importancia pa cu e desaoroyo sostenibel di Aruba su turismo y economia en general.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudadnan y cu 34 destinacionnan directo rond mundo. AUA Airport su mercado ta consisti di 77% for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 7% for di Europa y 5% for di Antiyas Hulandes, te cu Januari 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta aspira pa bira un di e aeropuertonan mas Sostenibel, Safe, y prepara pa futuro den e región Latino America y Caribe, ofreciendo un lugar stabiel di trabou cu facilidadnan moderno y un servicio excelente na cliente cu ta refleha e hospitalidad arubano, contribuyendo existosamente den futuro pa Aruba.

