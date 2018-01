A yega ora diversifica y sondea otro posibilidadnan pa loke ta trata fruta y berdura

A yega momento pa nos habri nos frontera pa otro paisnan drenta pa loke ta fruta y berdura. Sra. Nathaly Maduro di Santa Rosa ta splica.

For di bastaa tempo tur hende por wak con e situacion tabata bayendo na Venezuela. Di otro banda mester wak pa diversficia. Semper a traha cu Venezuela, pero a yega tempo pa sondea otro posibilidadnan, otro paisnan, manera Colombia, Peru cu ta un pais cu ta produci productonan hopi organo. No depende di solamente un pais.

Ta lamenta e situacion na Venezuela, pero awo mester wak kico ta combini nos. Pa loke ta Santa Rosa, nan meta principal ta pa incentiva e produccion local, dus pa e parti ey tambe, e ta hopi orguyso y contento di wak productornann, hendenan cu tin hopi tempo sin produci, ta busca informacion. Di otro banda tin otro tipo di interes, cual ta sistemanan modernisa. Ta haya personanan cu ta bin busca cartanan di invoerrechten vrij. Tin companiann cu ta produciendo via sistemanan hidroponico. Tin companianan cu ta produci lechuga, tin 297Farma cu ta produci den container. Nan ta super orguyoso di Cilantro (CUnunco PachoMama). Y tin esunnan cu semper e por yobe, of e no ta yobe, toch nan ta keda motiva pa keda produci, cualnan ta Cunucu Aruba Dushi Tera, James Ramos. Tambe Sra. Maduro a complimenta Goshen, cu ta un tremendo proyecto, unda ta educa ex adictonan pa bay y produci mas. Ta importante pa wak cu agricultura y pesca no ta solamente e produccion di cuminda, pero e factor social, e factor economico cu hopi biaha no ta pone atencion na nan. E ta un mundo di oportunidad. E ta algo cu Santa Rosa lo enfoca ariba dje, cual ta structura kico ta e necesidadnan y aporta lo miho posibel na nos comunidad di nos productornan y piscadonan.

Incentivo pa productornan ta di sumo importancia, segun Sra. Maduro ye ta enfatiza ariba tres factor cu ta importante, cual ta awa, tereno. E ta contento cu gobierno ta hopi interesa den desaroya sector primario. Pero di otro banda, Santa Rosa ainda ta bezig cu e parti fiscal, pa locual ta e incentivo di winstbelasting di e productornan. Esaki ta algo cu a combesa cu Minister y a mustra hopi interes di su banda, unda pa yega na un documento oficial. Prome cu aña a caba, Sra, Maduro tabata tin un reunion cu Departamento di Impuesto, y nan tambe ta compronde e necesidad pa desaroya siguridad di cuminda. Aña 2018 ta bay ta un aña di logro y positivo, unda cu cunukeronan por produci sin e miedo cu a existi pa hopi aña. Asina Sra. Nathaly Maduro, directora di Santa Rosa a finalisa bisando.