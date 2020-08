A yama reunion no a ni entrega mocion nos a keda colga den laira pero partido RED tin confiansa den Minister Lopez Tromp

Parlamentario Sr Ricardo Croes na final di e reunion cu a keda yama pa partido POR su dos politiconan tanto Maduro y Howell unda nan kier entrega mocion di desconfiansa na minister Lopez Tromp. Sr Ricardo Croes a menciona cu nos a trece e minister for di Hulanda y hopi declaracion a sali na cla abase di documento cu a yega y ta haya cu e documento mester yega pa tur parlamentario tine, pa kita e duda di nomber di sr Croes y Lampe pa loke ta e oproeping y esaki mester wordo clarifica. Sr Ricardo Croes a bisa presidente di parlamento cu e ta esun cu ta dicidi si ta schors e reunion y esaki lo sa di respeta.

Mescos cu e Minister a pidi un punto di ordo mi persona tambe a pidi, asina Sr Croes a menciona pa e documento pa den parlamento pa ta un transparencia pa nos keda cla defacto kico a pasa aki den. E reunion a wordo yama y e mocion no a keda entrega, mi ta sinti cu nos a keda colga den laira y esaki no ta algo cu e pueblo tabata di spera cu a mira e reunion for di mainta. Nos tin confiansa di e minister si of no, Sr Ricardo Croes a declara cu di parti partido RED tin tur confiansa di e Minister Marisol Lopez Tromp

