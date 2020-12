A yama nan pa ‘shouro’: Sindicatonan ta condena actitud di parlamentario Endy Croes

Siman pasa prome cu a bay over na puntonan riba e reunion entre sindicatonan cu ministerraad cual a tuma lugar algun dia atras, sindicatonan a reacciona riba un parlamentario, honorable sr. Endy Croes riba algo cu nan ta considera un falta di respet.

Manera conoci, riba 6 november, 2020, e sindicatonan tabata tin un reunion extraordinario cu miembronan, na unda e miembronan a duna sindicatonan mandato pa bay hiba un carta pa minister president. A cana bay bestuurskantoor den un manera ordena segun sr Edward Maduro di SADA, nan a para dilanti pa pidi minister president tuma un carta , cual ta algo normal y frecuente ora cu tin tipo di demostracion of reunionnan asina cu miembronan.

E dialuna siguiente, sr. Maduro ta declara cu parlamentario Endy Croes a insulta e sindicatonan na un manera hopi baho, yamando nan pa ‘shouro’, y esaki ta algo di condena y lamenta. “Pasobra bo ta papiando di un parlamentario cu mester ta un ehempel pa pueblo, esaki ta demostra e nivel di algun parlamentario unda cu bo ta bay na insultonan na miembro of representante di sindicatonan cu ta vociferando deseo di e miembronan,” segun Edward Maduro di sindicato SADA. E parlamentario a referi na e tres dirigentenan di sindicato como shouro,y nan ta haya cu e ora ey bo ta yamando tur miembro di sindicato shouro, anto esey sigur ta algo di lamenta segun sr. Maduro pasobra ora bo bay ataka sin base – pasobra obviamente no a lesa e carta cu a wordo skirbi, of no a compronde e carta – ta algo sigur pa lamenta biniendo for di un parlamentario.

‘Palabra shouro kisas tabata mucho pisa’

“Obviamente e palabra shouro kisas a cay pisa pa nan, mas cu claro locual ta referi cu mi lo a yama tur miembro di sindicato pa shouro no ta corecto,” parlamentario Endy Croes ta reacciona na Masnoticia.

Hustamente sr. Croes ta bisa cu el a dirigi su mes na e tres cabesantenan, y su reaccion riba esaki ta cu tabata tin otro manera cu nan por a atende cu e asunto e dia aki.

“Ora ta bisa cu nan tabata tin reunion y miembronan a exigi pa entrega un carta, semper ta custumber cu sindicatonan, y tur di nan ta Whatsapp direct cu ministernan, nan ta haci afspraak, cu parlamento ta mescos, nan ta bisa ‘tende, nos manifestacion ta yega 4’or, wak pa tin hende pa ricibi manifestacion’ y semper ta cuadra un cu e otro, pa ora nan yega e ministernan of parlamentarionan ta presente ora entrega algo na parlamento,” e parlamentario ta splica.

E ta bisa cu esaki e biaha aki a bay di tal manera cu ta yega exigi e momento ey, caminda minister president ta den un reunion cu crisisteam pa tuma decision importante pa henter e pueblo, na momentonan asina dificil ta bini cu un actitud asina ta locual e parlamentario a cuestiona. “Tabata tin otro forma cu nan por a atende cu esaki na manera debido, e dia aki e actitud no tabata corecto,” e parlamentario ta expresa. Por ultimo e ta conclui cu ‘berdad si e palabra shouro lo ta pisa, nos lo busca un otro palabra pa reemplas’e, pero e no ta cambia si e forma di pensa cu nan actitud no tabata corecto e dia ey.’

