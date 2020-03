A tuma nota di rijnan na banco pa paga recibo di utilidadnan y lo bay atende cu e situacion aki di biaha

Durante e conferencia di Prensa di Gobierno diaranson anochi un pregunta a keda haci na e prome minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes debi cu un anuncio a sali for di e compania di utilidad Elmar cu ta pidi pa paga online, pero nos grandinan no tin aseso na esaki y ki alternativa tin pa cu esaki debi cu e ta cera full pa publico debi cu na banconan tabata tin rij di hende cu te hasta un persona a bira malo. Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu el a tuma nota di rijnan largo na banconan y a keda informa debi cu hendenan no por paga nan recibo di utilidadnan di sea web of elmar y e mandatario no tabata na altura cu no tabata tin ningun punto di pago mas y algun tabata habri. Ora a tuma di e rijnan aki na banco y a institui un comision cu tin bay atende cu e tema di banconan y companianan di utilidad pa haci e pagonan mas flexibel y orarionan pa no tin aglomeracion.

Comments

comments