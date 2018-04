A tuma casi 10 aña pa un biaha mas haci un procedura di cateterizacion

Porfin a cuminsa haci cateterisacion aki na Aruba atrobe. Na aña 2009 ya caba tabata tin e posibilidad aki na ImSan na San Nicolas, pero un boycot feros a priva nos pueblo di e servicio aki, loke lamentablemente a costa bida di varios hende aki na Aruba.

Despues cu mi a tuma e encargo di salubridad publico na 2001 mi a wordo confronta cu e resultado di un “gezondheidsonderzoek” cu ex- minister di Salubridad dr. Ike Posner a laga haci. E investigacion a determina cu e riesgo pa personanan na Aruba desaroya malesanan cronico a base di diabetes, presion halto y obesidad tabata exageradamente halto.

Mi a tuma e resultado aki na serio y despues di a consulta cu varios expertonan riba e tereno aki, a logra realisa un tratamento pa malesanan cardio-vascular aki na Aruba mes y den e caso aki na ImSan. E instituto na San Nicolas a wordo ekipa cu TUR facilidad pa por haci tratamentonan

cardio-vascular di nivel y no solamente pa cateterisacion pero tambe pa operacionnan di curason. Ta p’esey den e edificio aki tabata tin ekiponan sofistica pa por haci e intervencionnan grandi aki. Tabata tin entre otro ekipo pa 2 Cat-lab, ekiponan moderno pa 3 sala di operacion, ekiponan pa 5 intensive care units, medium care y cambernan.

Ta parce cu un biaha mas hende ta biba lubida. Cuanto bida por a wordo scapa y sufrimento evita si a sigui cu e proyecto aki? Unda tur e ekiponan aki a bay? Nos ta simpelmente cera nos wowo pa esaki of ta pensa cu ta un proyecto na San Nicolas, dus no worry?

Y manera e minister e tempo ey (Otmar Oduber) cu mas a defende e “BOYCOT” aki a bisa: No worry cu Imsan, e Soul Beach Festival lo trece hopi pa e pueblo di San Nicolas. E pueblo por bende nan salt-fish y Johny Cake (#prohibipalubida). Mi ta spera cu presencia di nos ministernan di gobierno nobo lo no ta pa solamente y show, y lubida loke realmente a pasa cu e proyecto na Imsan.

E intencion e tempo ey tabata pa, banda di duna servicio y cuido na nos mesun hendenan, pa atrae turismo medico for di tanto di Caribe como for di Merca. Mi a hasta sostene e tempo

ey combersacion cu mi colega na Corsou pa bin cu un intercambio di tratamento. Aruba lo a atende cu casonan cardio-vascular. Aruba por a probecha di e tantisimo Mericanonan(30 miyon) cu awor ta bay otro paisnan pa haci e tratamento aki. Awor ya ta laat, pasobra ya rond di

mundo ta probechando di e posibilidad aki. Pueblo sa kico esaki lo a nifica pa Aruba su economia y su nomber, y ki spinoff-efect esaki lo tabata tin pa e desaroyo na en particular pa San Nicolas? Ta parce cu un biaha mas ta cu “nobody cares”!! (#giveadamn). Danki na un gobierno di Mike Eman cu a boicotia e proyecto cu tabata den realisacion e pueblo di San Nicolas y Aruba a perde oportunidadnan grandi. Mientras cu como minister mi a sigui loke dr. Ike Posner a cuminsa cun’e pa medio di estudio cu el a laga haci como minister, mi sucesornan Visser y Schwengle a juist boicotia e proyecto aki y cu blessing di full e gabinete Eman e tempo ey, incluyendo Otmar Oduber.

Pa envolvi nos yiunan di tera, mi a bay hasta asina leu di rehabilita e cardiologo cu a wordo sentencia pa casonan di corrupcion miyonario (Hoge Raad a duna su sentencia), pasobra e ta yiu di tera y pasobra nos tabata tin un escasez di cardiologo na Aruba. Loke cu hopi hende no sa ta cu esaki a pone cu gerencia di AZV y hopi specialista a rabia cu mi. E condicion tabata si, cu e cardiologo aki lo mester a paga tur cen preto back cu a wordo mafia, y e lo mester bay den servicio di ImSan. E pregunta cardinal ta cu si e cardiologo a wordo absolve di esaki, pasobra ta parce cu a bira normal cu tur bandidonan ta “get away with crime”.

Lamentablemente ta cu e minister Visser di Salubridad na 2009 a deshaci por completo di e proyecto aki, perhudicando e pashent na Aruba y haci su mes culpabel di “kapitaal vernietiging”, pasobra casi tur aparato sofistica a sinta putri na IMSan of a wordo bendi pa placa di baca

flaco. Dios so sa cuanto bida di hende por a wordo salba si e proyecto a sigui 10 aña pasa y cuanto nos por a progresa den e maneho di salubridad na Aruba, sin papia ainda di e entrada cu por a wordo genera cu turismo medico. Nos sigur lo tabata hopi mas adelanta, compara cu e start cu ta bay duna awor na esaki.

Ban spera cu e hamber pa placa (geldwolf) no bay perhudica loke a ser realisa awor y cu por garantisa continuidad. Nos no mester lubida cu un par di aña pasa a tuma lugar diferente intervencion door di un grupo di Hulanda hunto cu e cardiologo Arubiano aki pa despues, pa

motibonan desconoci, a stop e proyecto aki a pesar cu tur hende tabata sumamente positivo. Mi a haci preguntanan al respecto, pero nada. Mi tin informacion cu ta pa motibonan di ken ta cumpra cua material y na unda, lo por ta e motibo cu e instituto Hulandes a bula

afo.

Y pa esunnan cu lo bay criticami y lo kier bay insinua cu mi lo tin “zelos”, wel corda cu mi a wordo demonisa pa a sigui cabalmente cu e “Swiss model” pa defende interesnan di nos pueblo como tambe pa creacion di un instituto medico pa cuido avansa na San Nicolas. Como un social democrata, semper pa mi e pueblo ta y lo keda central y na prome luga, y no pa interes partidista of materialista.

