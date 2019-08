A traves di conseho y recomendacionnan DNM a participa como parti dje solucion pa yega na mihor maneho di desperdicio na Aruba

Den cuadro di e maneho di Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, pa yega na un solucion pa mihor maneho di desperidico na Aruba. A insitutui un Taskforce cu ta consisti di diferente departamento, pa yega na planificacion di corto, medio y largo plaso pa atende cu e problematica aki. Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) como parti di e Taskforce a participa activamente door di duna conseho y recomendacion na Minister encarga den e proceso aki.

Pa yega na un solucion pa e dump Parkietenbos, a traves di resultado di un Request For Information (RFI) cu a tuma luga, a sali na cla cu mayoria di compania cu a bin cu propuesta pa e metodologia pa soluciona e problema di desperdicio aki na Aruba, ta den direccion di ‘waste to energy’. Director di DNM Gisbert Boekhoudt a splica cu riba peticion di Minister a traha riba un ‘spoed advies’ pa e situacion, pa cual a duna conseho a termino corto, medio y largo.

Un di e recomendacionnan na Minister tabata sigur pa bay den direccion circular, cual por mira cu ta un tendencia internacional tambe. E concepto circular no ta wordo considera na e parti final di e producto solamente, sino cu na comienso caba ta percura pa e producto no bira sushi. Pero unabes cu tin sushi e prioridad ta bay na percura pa e no resulta riba un landfill, pero cu e por wordo procesa y bay bek riba Mercado.

Manera menciona, for di e RFI a sali recomendacionnan pa bay den direccion di un waste to energy facility, naturalmente percurando pa parti limpi di e gas cu ta sali for di e planta. Pa percura pa e salud di e ser humano atraves di un medio ambiente limpi.

