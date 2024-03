For di e momento cu a ricibi rapport tocante e petroleo cu a bay e costa di Boneiro, Aruba a intensifica su nivel di alerta pa Codigo Oranje.

Un Team di Maneho di Incidente a keda establece inmediatamente conforme cu e plan di control di derame di petroleo (OILIE).

Aruba a intensifica su esfuerso pa scout e costa pa medio di dividi e costa den cinco sector, caminda ta tuma luga exploracion intensivo pa diferente instancianan manera DNM,FPNA,DOW, hotelnan bao liderazgo di ATA bou di Cluster 8, y e Havenmeester.

E TEAM di Maneho di Crísis (CMO) a haci un yamada na poblacion pa raporta cualke mancha di petroleo nan ta mira, hasta si nan ta situa na luganan remote.

Diasabra 2 di maart, a detecta TEERballs na un luga conoci pa CMO. No obstante por ta posibel cu nan ta bini for di e incidente na Trinidad y Tobago, tambe ta posibel cu nan a bin via e ruta di bapornan entre Jamaica y Trinidad door di tanker di petroleo.

CMO ta gradici pa e cooperacion cu a haya for di e Team di Maneho di Incidente Aruba, Kustwacht, coleganan di Rijkswaterstaat, e Havenmeester di Boneiro y di Aruba pa e apoyo ricibi. Ademas,

Union Europeo a yuda pa medio di programa di Mapping Copernicus EMS pa delinea area di impacto via satelite y modelamento.

Aruba por spera pa e siman cu ta bini TEERballs, pero scout recien y informacion, manera tambe e Mapping Rapido EMS pa delinea area di impacto cu ta warda ainda, ta sugeri cu e mayoria di e mancha a pasa Aruba. Sinembargo, ainda lo tin TEERballs cu ta bay acerca durante e proximo dianan.