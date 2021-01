A topa cu hopi conflicto laboral prome cu fin di aña

Hose Figaroa di sindicato FTA durante un entrevista a duna di conoce cu hopi problema cu tin na pia di trabou no ta wordo reporta manera mester ta debi cu e hecho cu un trahado ta wordo poni presion riba nan pa acepta cierto cambio y no bay keha riba cierto cambionan y por menasa cu represaya. Tin cosnan no ta wordo reporta y door di esaki bo no ta mira cu cambio of cierto actitud incorecto di doñonan di trabou ta wordo para.

Pa loke ta traha FTA nos tin un bentaha unda e trahado y miembro di FTA ta sinti su mes liber di contact nos y esaki a hiba nos cu diferente confrontacion y hasta deliberacion cu companianan cu anos a logra yega na diferente protocol, pa loke ta trata e condicion di trabou durante e temporada ki di CRISIS. Pa nos di FTA nos tin comprension pa e situacion e ta obvio cu nos no ta den temponan normal financieramente y companianan no ta draai manera con tabata bay manera antes y esaki no ta kita afo cu mester respeta derecho di trahado y pesei di nos banda nos ta purba na yega acuerdo y prome cu fin di aña nos a logra di firma par di protocol y prolonga algun y unda ta garantisa cierto beneficionan. Nos ta maneha e situacion y e kehonan ta yegando na FTA pero e preocupacion mas grandi ta e trahadornan cu no ta afilia na ningun sindicato y ta hayanan ta yega departamento di labor y hopi tin miedo cu nan ta bay raporta y nan nomber ta sali afo y represaya ta wordo hunga y den un situacion dificil.

Nos a cera aña cu algun opcion di bonus di fin di aña unda cu empresarionan no tur pero algun a haya di bisa cu e situacion ta malo y no por paga. Pa nos di FTA esaki ta inaceptabel nos ta compronde e situacion pero e doño di trabou tin cu compronde cu pa e trahador e situacion tambe ta dificil, mescos cu e companianan a sufri e ultimo lunanan e trahadonan tambe a sufri ultimo luna entre 60 cu 80 % di nan entrada mientras nan gastonan si no a baha. A logra tog di resolve acuerdo na empresanan na un pago modifica pero ta compronde e situacion.

