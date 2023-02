Diabierna mainta a tuma luga un tayer informativo y educativo tocante e fondonan Hulandes, Mondriaan Fonds y Fonds voor Cultuurparticipatie, cu ta disponibel pa aporta na proyectonan en conexion cu aña di conmemoracion di 160 aña di abolicion di sclavitud den Reino Hulandes. E mainta aki a bira posibel danki na un colaboracion entre Ministerio di Cultura, Comision Conscientisacion Sclavitud Aruba, Biblioteca Nacional Aruba, Fonds voor Cultuurparticipatie y Mondriaan Fonds. Conseheronan cultural di Mondriaan Fonds y Fonds voor Cultuurparticipatie tabata presente pa brinda mas informacion tocante e areglonan actual y fondonan disponibel pa cu proyectonan y iniciativanan for di e seis islanan Caribe Hulandes, Hulanda y Surnam pa cu conscientisacion di e historia y efectonan di sclavitud. E tayer a wordo modera pa Yolanda Richardson y brinda door di Dyonna Bennett, Gyonne Goedhoop y Tibisay Sankatsing Nava.

Tayer informativo y interactivo

E programa tabata consisti di un parti informativo y un parti interactivo. Durante e prome mita di e mainta, a duna un splicacion amplio di ken tur y na ki manera por bini na remarca pa haya financiamento, puntonan di enfoke di cada fondo y tambe e importancia di e impacto di cada iniciativa riba e topico di conscientisacion di sclavitud. E puntonan di impacto a varia entre e habilidad di desaroya diferente perspectivanan riba e pasado di sclavitud, construi rednan of conexion di comunidadnan, e uzo di conocemento di sclavitud como fuente di material pa experencia cultura, engrandece e habilidad di comunidadnan pa yuda nan mes y stimula e proceso di sanacion door di participantenan den comunidad. Durante e parti interactivo, a forma gruponan di trabou y a base di ehempelnan concreto a guia e participantenan durante e proceso di pensamento y skirbimento con ta e mihor manera pa concretisa nan ideanan ora di yena e formulario pa haci peticion pa fondonan. Pa haci esaki posibel a presenta tres pregunta clave cu lo yuda cada peticionario durante e momento di orientacion. E tres preguntanan tabata 1. Kico ta e rol di comunidad envolvi y ken ta envolvi, 2. E meta y impacto di e proyecto y 3. Identifica partners clave pa colaboracion.

Meta ta pa mas hende yega na remarke pa fondonan disponibel pa concretisa nan ideanan

Minister Xiomara Maduro a hiba palabra na inicio y final di e tayer pa subraya cu e meta di e tayer ta, pa mas hende por yega na remarke pa e fondonan disponibel pa asina por concretisa nan ideanan. Ta conoci cu tin varios instancia of individuo cu dificultad pa yega na fondo pa por realisa of concretisa nan ideanan. Door di ricibi informacion mas concreto y un splicacion amplio riba diferente pregunta of inkietud cu ta reina riba e topico di financiamento, kier logra pa esnan interesa pa concretisa nan ideanan pa cu conscientisacion di historia y abolicion di sclavitud na Aruba por logra yega na e fondonan disponibel.

Gradicimento na tur cu a yuda

Minister Maduro ta gradici Biblioteca Nacional Aruba, moderador Yolanda, representantenan di e fondonan di Mondriaan y Cultuurparticipatie, Dyonne, Gyonne, Tibisay, y tur participante pa nan contribucion positivo na e tayer. E mandatario di Cultura ta spera di por mira mas hende na Aruba colabora cu otro pa asina tur por ta mas exitoso den nan peticion pa por ricibi fondonan disponibel pa proyectonan cu sigur lo contribui na engrandese cultura di nos pais.