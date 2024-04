Den cuadro di e Ocasion General, diabierna mainta 26 di april 2024 a tuma luga e otorgamento anual di Condecoracionnan Real na Cas Ceremonial di Gobernador. Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, a haci entrega di e condecoracionnan Arubano. E aña aki a condecora 18 Arubiano.

A condecora e siguiente persona como ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’:

• señora Nicole Lucia Maria Hoevertsz

A condecora e siguiente personanan como ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’: • señor Hendrikus Antonio Eldemiro van Gaalen

• señor Ricardo Omar Gogorza

• señor Gerard Leendert van Vliet

• señora Annemarie Johanna van Vliet-Melchers

A condecora e siguiente personanan como ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’:

• señor Ronald Paul van den Berg

• señor Hugh Drummond Connor

• señora Désirée Geneviève Croes

• señora Jeanette Violette Ivony Croes-Fingal

• señora Swinda Martha Claire Dumfries

• señora Martha Esmeralda Gomez-Winterdaal

• señora Mirtha Maria Cabrini de Haseth-Bislik

• señor Edgard Cristobal Kelkboom

• señora Wilma Valeria Kuiperi-Jansen

• señora Gertruida Margarita Lampe-Jansen

• señora Helena Carmen Maduro

• señor Robert Anthony Reeberg

• señor Dionisio Fecito Richardson

* Señora Hoevertsz y señor Van Gaalen lo ricibi nan condecoracion na un fecha ainda pa determina, pa motibo di nan tabata ausente na e momento di e Ocasion General.