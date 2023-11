Den cuadro di e campaña Aruba Limpi, A.T.A. hunto Ban Serio! ta haci un yamada na tur scol basico na Aruba pa uni na e campaña di Aruba Limpi caminda cu scolnan of klasnan por crea un video cu un mensahe di un Aruba mas limpi y/of sostenibel.

E campaña Aruba Limpi ta diseña pa encurasha bon habito y pa concientisa e importancia pa aporta positivamente na nos medio ambiente. Door di crea un video, e muchanan por expresa na e comunidad di Aruba un mensahe di conscientisacion pa un Aruba mas limpi. Na mesun momento e ta un oportunidad pa educa tocante e cuido di nos medio ambiente y inculca e sentido di responsabilidad pa futuro generacionnan.

Con pa participa?

Cada scol basico of klas por graba un video cu un mensahe pa un Aruba mas limpi y/of

sostenibel. Of kiko e scol ta haci pa ta un school mas limpi of sostenibel.

Por manda e video na e-mail [email protected], of via pagina di Facebook “Aruba Limpi” of “Ban Serio!”

Premio

Lo scoge tres (3) scol ganador cu lo gana 4 limpiesa pa 2024. Limpiesa ta ensera rond y

den e cura di e scol.

Ultimo dia pa Participa

Por manda e video te cu 30 di november 2023. Ganador lo ser anuncia dia 4 di

december 2023 durante e programa Magia di Pasco via nos planta nacional canal 13.

Tocante Aruba Limpi

Campaña Aruba Limpi ta reforsa e compromiso pa un isla mas limpi y sostenibel. Bou di e lema “Un Aruba dushi pa biba, ta un Aruba dushi pa bishita”, A.T.A. ta spera di por conscientisa y curasha comunidad pa hunto nos tuma accion pa yega na un Aruba mas limpi.

E meta principal ta pa crea conscientisacion tocante limpiesa di nos isla, poniendo enfasis riba un tema cu ta di suma importancia pa nos residentenan como tambe nos bishitantenan. Door di educa comunidad local tocante nos responsabilidad y conducta pa cu nos medio ambiente, ta busca pa crea impacto duradero cu ta beneficia tur hende y futuro generacion.

Pa mas informacion por bishita pagina social di Aruba Limpi of Ban Serio! of directamente na comunica na +297 5823777 ext 222.