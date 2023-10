Como parti di e campaña di Aruba Limpi, A.T.A. hunto cu Ban Serio y ScubbleBubbles Aruba ta invita comunidad completo pa participa na un beach cleanup cu lo tuma luga diadomingo awo, dia 22 di oktober di 7or pa 9or di mainta na Rincon Beach na San Nicolas. Esaki lo ta e prome activacion di limpiesa di e campaña di Aruba Limpi; un campaña cu tin como meta pa crea concientisacion tocante nos medio ambiente y cu ta busca pa crea un impacto duradero pa tur hende cu ta disfruta di nos isla.

Un yamada ta bay na pueblo di Aruba completo, como tambe nos bishitantenan pa uni nan mes na e campaña di Aruba Limpi. Tur persona cu ta desea di duna un man pa cuida nos medio ambiente y mantene nos Aruba limpi, por registra pa participa na e beach cleanup via e link https://bit.ly/3FmP1ut of via e e pagina social di Ban Serio y Aruba Limpi.

Den un esfuerso pa ta mas conciente y sostenibel, participantenan ta wordo encurasha pa trece nan mesun handschoen y un boter di awa reusabel durante e beach cleanup. Cada persona cu duna un man tin un impacto positivo riba nos isla y nos naturalesa, y ta percura pa tur residente y bishitante por disfruta di areanan limpi y bunita. Ademas, personanan cu participa den tur e accionnan di limpiesa di e campaña di Aruba Limpi, lo tin e oportunidad unico pa gana premionan atractivo.

Tur persona cu a registra por busca T-shirt di e beach cleanup na oficina di A.T.A. na L.G. Smith Boulevard 8, dia 20 di oktober 2023 entre 1or te cu 5or di atardi. Alabes, e team lo tin T-shirt disponibel ariba dia di e beach cleanup.

Keda pendiente pa e proximo accionnan di limpiesa y esfuersonan di concientisacion relaciona cu e campaña. Entre otro, den luna di november lo tin accionnan di limpiesa den bario. Pa mas informacion y tur desaroyo di e campaña Aruba Limpi, por bishita pagina social di Aruba Limpi riba Facebook of Instagram.