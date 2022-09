Retonan di salud mental no necesariamente ta refleha den cara di e persona. Asina un cantante y productor musical conoci a inspira hopi trahado den sector HORECA e siman aki. Siendo un persona cu a atende cu problema di salud mental, el a splica con den practica ta balansa su trabou y e reto cu e ta biba cu ne. Mayoria hende no sa mes, pasobra ta necesario pa bo ta contento cu bo mes, den caso bo kier sirbi of entretene un otro.

Durante tres dia Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) a organisa sesion specialmente dedica p’e personanan cu ta traha den e sector di turismo y hospitalidad. Mas cu dos shen persona a asisti na e sesionnan intimo aki den Las Palmas Ballroom situa den Holiday Inn Beach Resort & Casino. E cantidad tabata relativamente hopi pero e organisadonan kier a garantisa cu e evento a keda intimo y diferente.

Ronella Croes, CEO di A.T.A., a comenta cu nan ta masha satisfecho cu por yuda na trece un mensahe positivo dilanti. Alabes nan ta satisfecho cu por a transmiti e principionan di bida cu ta asina importante. Croes a sigui splica cu ta importante tambe pa transmiti e aspectonan cu ta yuda den promove bienestar mental.

Salud mental ta un topico, cu kisas no ta papia hopi riba dje pero e ta un topico actual. A.T.A. hunto cu AHATA a haci esaki despues di un pandemia, normalmente tin diferente manera pa gradici y celebra “Dia di Turismo” pero ambos organisacion a scoge pa un evento cu ta unico den su estilo. A atrae Levi Silvanie, cu ta un artista talentoso.

Croes a sigui splica cu Levi Silvanie a yega di comparti su trayecto- y dificultadnan cu salud mental. Durante e sesion, Levi Silvanie, a comparti su “journal” a traves di diferente cancion di su album nobo. Tur presente por a scucha su historia- y pensamentonan. Meta final ta cu tur hende a sali fo’i e sesion inspira y cu instrumento pa asina atende cu e retonan cu nan ta topa cu ne den nan bida.

E invitadonan ta hende cu ta traha den turismo, mirando cu Aruba ta propaganda “One Happy Island” ta importante pa por tin e instrumentonan pa duna nos mes e forsa tur dia pa por bin bek y cumpli cu e promesa cu nos bishitantenan ta busca cu ta e “One Happy Island”.

Di su banda Tisa LaSorte, Presidente y CEO di AHATA, a menciona cu nan ta contento di por a colabora cu A.T.A. p’e programa special di musica y dialogo. AHATA ta realisa cu e empleadonan den e sector di hospitalidad ta duna hopi y si nan no ta dunando, nan ta pensando riba kico nan lo duna. Locual kier a haci cu e eventonan ta pa duna esnan cu ta dedica nan bida na servicio algo bek y inspira nan pa duna na nan mes tambe y reconoce con pa cuida nan propio bienestar.

“Ta spera cu nan por hiba e mensahe positivo y sigui enfoca riba nan bienestar propio y keda trata e hendenan rond di nan tambe cu e mes un cariño, generosidad y sinceridad”, tabata e palabranan di Tisa LaSorte.

Tocante Levi Silvanie

Levi Juda Nathaniel Silvanie a nace na Corsou dia 7 di november 1987. E ta un artista, ta crea musica, ta conta storia, alabes ta escritor y ‘creative entrepeneur’. Silvanie a dal un “jump” den e mundo di farandula despues di a lansa su prome cancion titula “Bek” na aña 2010. Despues el a lansa su album “Different”. E album aki ta contene e cancion popular “Djis mi mes”.

E musica di Levi ta un combinacion di diferente estilo y genero, un tiki di folk, poco pop y un tiki di jazz. E ta agrega su background Caribense p’asina haya un combinacion unico. Silvanie ta canta na Ingles y na su idioma natal Papiamentu. Su muziek ta yena cu vibra positivo.