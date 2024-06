Pa hopi aña, Aruba su ‘word-of-mouth’ tin un impacto positivo riba turismo; bishitantenan ta comberti nan mes den promotornan grandi di nos isla a base di nan experiencia. Banda cu A.T.A. tin e tarea pa cumpli cu mercadeo den diferente mercado internacional pa posiciona Aruba como un destino di consideracion pa un vacacion, ta di menciona cu te cu mei 2024 por a conta cu un total di 18% di nos bishitantenan cu a indica cu ‘word of mouth’ ta un factor importante cu a convencenan pa scoge Aruba como un destinacion di biahe, sigui pa “reliable weather” (16%) y “family friendly destination” (25%).

E ta esencial pa reconoce e importancia di e experiencia di vacacion na Aruba. Un experiencia positivo di e bishitante ta resulta den un promocion automatico via e ‘word-of-mouth’ bou di famia y/of conocirnan di e bishitante.

Ta di menciona cu A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre cuater pilar cu ta e ‘Calidad di Bida di e residente’, ‘Calidad di Experiencia di e Bishitante’, ‘Proteccion y Preservacion di Naturalesa & Medio Ambiente’, y ‘Contribucion Economico di e Sector Turistico’. E meta ta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta e entrada proporcionalmente mas cu e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga tambe ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A. di diferente manera.

ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

VOLUMEN (“STAYOVER”) TA CRECE CU 19.2% DEN MEI 2024 COMPARA CU MEI 2023

Conforme e demanda por bai mira tambe cu e aerolineanan lo sigui expande capacidad y asina permitiendo nos captura e demanda. Te cu mei 2024, Aruba a ricibi un total di 111,180 bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 16.7%, compara cu te cu mei 2023, unda a ricibi 95,366 bishitante “stayover”.

AVERAHE DI PATRONCHI DI GASTO PA CADA BISHITANTE DEN E PROME KWARTAAL DI 2024

Visa Credit card su averahe den gasto pa cada cardholder a yega na un suma di $666 den 2024. Si mira entrada general di VISA por nota un crecemento di 19.4% si compara cu e prome kwartaal di 2023. Un total di $185 miyon a wordo gasta utilisando VISA Credit Card durante di nan estadia ariba nos isla.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den mei 2024, 80.2% di e total di e bishitantenan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 4.5% a bishita for di Europa, 12.4% a bishita for di Latino America y 2.9% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den mei 2024 27.1% di bishitante a keda den hotelnan European Plan, 15.5% a keda den hotelnan All-Inclusive, 24.1% a keda den Timeshare, y 33.3% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como short-term vacation rentals

(STVR).SHORT-TERM VACATION RENTALS

A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Den 2023, segun un estudio, A.T.A. a logra actualisa inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo.

Si compara mei 2024 cu mei 2023 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a subi cu 9.5 punto di porcentahe, for di un averahe di 42.6% na mei 2023 pa un averahe di 52.1% na mei 2024.

Den caso di entrada, si compara mei 2023 cu mei 2024 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 22.7%.



2024 (Year to Date)Te cu mei 2024, Aruba a ricibi un total di 615,118 bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 18.7% compara te cu mei 2023, unda a ricibi 518,201 bishitante “stayover”. Ora ta yega na lider den mercado, te cu mei 2024, 82% di e bishitantenan ta di Norte America, 4.7% ta di Europa, 11.1% ta di Latino America, y 2.3% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Bishita www.ata.aw pa ricibi A.T.A. su ‘Statistical Monthly Report’ tur luna. Pa mas informacion of pregunta por contacta Melanie Kelly na [email protected]

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balanse entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balanse menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.