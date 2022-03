Recientemente a tuma luga e evento ‘Dia de las Mujeres’ na Papiamento Restaurant, unda A.T.A. a invita 12 periodista di Latinoamerica pa conoce mas di nos isla y conoce tambe 10 hende muhe impactante di Aruba. A brinda un programa bon balansa cu como “highlight” e encuentro special aki entre hende muhenan balente, local y internacional. E forsa femenino na Aruba ta algo cu A.T.A. ta resalta como parti di Aruba su posicionamento internacionalmente, e ta un topico pa resalta y ta resona y capta atencion. Ronella Croes, C.E.O di A.T.A., a splica cu den e fase di recuperacion di turismo cu Aruba ta aden, e cobertura y un evento asina ta laga un sentimento hopi positivo atras. Tambe a enfatisa cu e meta di e evento tawata pa combersa riba e responsabilidad cu hende muhe tin den cargonan di liderasgo y con Aruba a logra consolida su mes como un di e nacionnan cu tin un porcentahe halto di hende muhe den posicionnan clave. Pa e evento aki a invita hende muhenan di Aruba representando diferente area y industria pa di e forma aki demostra nos hende muhenan y tur locual nan a logra y ainda ta logrando.

E evento aki a conta cu presencia di su Excelencia Evelyn Wever-Croes; Prome Minister di Aruba, Ronella Croes; C.E.O. di A.T.A., Vicky Arens; Directora di Cas di Cultura, Thessaly Zimmerman; Miss Aruba y finalista den e top 10 di Miss Universe 2021, Nicole Hoevertsz; Secretario General di Comite Olimpico Arubano y Vice-Presidente di Comite Olimpico Internacional, Joyce Pereira; Doctor den Sociolinguistica y co-fundado di Fundacion Lanta Papiamento; Lilian Prince; Presidente Koningin Wilhelmina Fonds; Susan Arias; Empresaria y propietaria di Aruba Experience Cafe and Pattiserie, Naline Heilbron; Empresaria Social y Propietaria di Habon Aruba y Erin Croes; Periodista y propietaria di Magic FM. E atardi a cuminsa cu palabranan di bon bini y un introduccion cortico di parti di Sjeidy Dijkhoff- Feliciano, Communications Manager di A.T.A. sigui pa e introduccion di cada un di e hende muhe impactantenan di Aruba cu a conta un poco di nan mes, di nan funcion como tambe retonan cu nan por a encontra. Despues Johana Santiago, PR & Communication Manager di A.T.A. Latino America a sigui cu un introduccion cortico di e periodistanan. Di Argentina tawata presente periodistanan di CNN en Español, Net TV, AM 1110 y Radio de la Ciudad. Di Colombia tawata presente periodistanan di Blu Radio, Caracol Radio y el Espectador. Di Chile tawata presente periodista di L’Officiel. Di Brazil tawata presente un grupo di periodista di e red, Women in Travel, Lado B Viagem, Porta de Embarque, Viaje na Viagem, Sundaycooks, Viajar é Simples y Expedia su blog na Brazil. A laga 2 di nos invitadanan di Aruba sinta na cada mesa cu algun periodista y cada 10 pa 12 minuut a laga nan cambia di mesa pa asina tur hende por a logra combersa cu otro. Na final tur hende por a sigui e combersacion den e hardin di Papiamento Restaurant. E cobertura internacional di e bishita lo ta sumamente beneficioso pa Aruba. A.T.A. ta gradici tur dama pa nan contribucion valioso!

Comments

comments