Aruba Tourism Authority (A.T.A) a tene un siman di reunion extensivo y productivo referente strategia pa 2024, 2025 y despues. E aña aki gran parti di e reunion a tene cuenta cu A.T.A. su papel den cambionan integral cu mester introduci of accionnan cu mester ahusta pa asina logra mas di e balansa entre desaroyo economico, experiencia di calidad pa e bishitante, proteccion di naturalesa y medio ambiente, y calidad di bida di nos residentenan – e Aruba dushi pa biba.



E mercado Norte Americano ta di sumo importancia y por comparti lo siguiente pa cu su desaroyo; te cu mei di e aña aki e mercado a conoce un resultado positivo di 17.0% adicional, y ta anticipa cu e lo sera e aña cu un resultado positivo di 13% adicional compara cu 2023. Un demanda sumamente fuerte y un mercado cu un patronchi di gasto sumamente halto.A reuni cu agencianan Norte Americano, esta Deep Focus y Zeno cu ta dedica na promociona Aruba efectivamente den e mercado respectivo. A elabora riba e strategia di comunicacion, A.T.A. su plan di maneho pa cu 2025 te cu 2035 – cual ta wordo formula actualmente –, a elabora riba e encuesta di ‘Local Sentiment’, actualisacion di Aruba Promise/ Mi compromiso y Code of Conduct, y desafio y oportunidadnan cu ta inclui Luxury Tourism, Wellness, y Over-tourism. Tambe a conta cu presencia di representante di Aruba Conservation Foundation cu a comunica e transicion di e fundacion na un manera exitoso. Un socio clave den e transicion cu A.T.A. tambe kier logra, dunando mas realse na nos naturaleza y medio ambiente, entre otro.E mercado di Norte America ta keda un influencia grandi den e tipo di bishitante cu Aruba ta ricibi. E enfoke pa 2025 ta sigui ta basa riba e direccion desea pa A.T.A. pa atrae e bishitante di High Value – Low Impact, cu ta inclui bishitantenan cu ta alinea cu e comportacion segun norma y balor di e isla, cu respet pa e hende, naturalesa, creencia, y cultura di Aruba. E aspecto di ‘High Value’ ta keda importante y ta encera entre otro atrae esnan cu ta goza di un entrada anual relativamente mas halto. Esaki A.T.A. ta midi y tambe ta midi kiko e bishitante Mericano – mescos cu ta haci pa otro mercado – ta finalmente laga atras den nos economía tambe. Bisando esaki, banda di midi e satisfaccion di nos bishitantenan, A.T.A. a bin ta pone mas atencion na midi e sentimentonan di nos comunidad local. Locual ta birando mas y mas un parti integral di A.T.A. su strategia ta he dicho ‘Un Aruba Dushi pa Biba ta un Aruba Dushi pa bishita’. Esaki no ta un aspecto nobo, pero cu sigur a bin ta haña hopi atencion y lo sigui na ricibi aun mas hopi! Aki ta caminda cu ta pone hopi mas enfasis riba balansa e desaroyo turístico hunto cu e Aruba dushi pa biba!Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balanse entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balanse menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.