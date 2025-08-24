A.T.A. ta orguyoso pa anuncia su sosten pa e di ocho edicion di ArtWeek Aruba cu lo tuma luga entre 1 cu 7 di september 2025 den caya di San Nicolas. E tema e aña aki ta “Art for Justice”, cu ta un apelacion pa unidad, reflexion y transformacion via arte. ArtWeek ta un plataforma unico cu ta mustra e rikesa creativo y diversidad cultural di nos isla, pero cu e meta pa inspira dialogo riba husticia y igualdad.

E siman cultural ta cuminsa cu “Art Table: Brushstrokes for Justice”, un experiencia di pintura bou di strea. Mas cu 100 amante di arte ta haya guia di artista pa crea un canvas hunt, cu ta enfoca riba husticia, igualdad y empatia. Riba 3 di september, “Art Fashion: Justice on the Runway” ta converti moda den activismo. Diseñador Arubiano y di exterior lo presenta coleccionnan cu ta reta e normativonan social y ta mustra husticia como protesta visual. Pa finaliza, “Aruba Art Fair”, un festival di tres dia (5 pa 7 di september) lo reuni mas di 100 artista. Lo por mira tur obra den cuater galeria immersivo, muralnan, presentacion y oferta culinario internacional. Bishitantenan por wak instalacionnan, demostracion en bibo y arte cu ta denuncia desigualdad y ta duna voz na comunidadnan menos representa.

Pa A.T.A. esaki no ta solamente un festival pero un ehempel di con cultura por ta un plataforma pa educacion y empoderacion. Den colaboracion cu scolnan local manera Filomena College MAVO, studiantenan a ricibi diferente tayer di arte. Nan a crea obranan cu publico lo por admira na Aruba Art Fair. Esaki ta un oportunidad p’e studiantenan siña expresa nan voz creativo. Pa hopi di e studiante esaki ta e prome biaha cu nan obra ta wordo mustra na un publico amplio y e experiencia lo por duna nan un motibo pa sigui busca un futuro den arte of turismo creativo.

Como patrocinador, A.T.A. ta sigui inverti den iniciativanan cultural cu ta amplia e reputacion di Aruba y fortifica nos identidad como un destinacion cu ta mas cu solo y playa, pero tambe como un hub creativo y inclusivo den Caribe.

A.T.A. ta invita tur hende pa bin celebra arte y duna apoyo na nos artistanan local!