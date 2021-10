Despues di 18 luna, durante cual e protocolnan relaciona na e lucha contra COVID-19 a haci dificil y hasta imposibel pa organisa eventonan “face to face”, e division di Caribbean Tourism Organization pa Europa y Reino Uni (CTO Chapter UK & Europe) tabata anfitrion di nan prome evento presencial riba dia 23 di september ultimo na Leonardo Hotel London City.

Destinacionnan cu ta miembro di CTO y partnernan di turismo di Reino Uni a keda ofreci e oportunidad pa registra pa reunionnan di 20 minuut cada uno pa topa otro, cera conoci cu e productonan y servicionan turistico di e destinacionnan presente y discuti oportunidanan pa haci negoshi. A.T.A.-UK tabatin 14 reunion durante di e dia, y a combersa cu companianan cu ya ta partnernan di nos isla, como tambe otronan cu a mustra interes y cu tin bon potencial pa bira futuro socio, manera British Airways, Luxury Holidays Too, y Your Holiday Booking.

Operadornan di tournan ta den proceso di recuperacion, y ta wak cada dia mas peticion pa informacion y reservacionnan pa winter ta sigui subi. E entusiasmo renoba di e cliente ta principalmente debi na e cambionan recien cu e gobierno di Reino Uni a introduci, unda cu a relaha e reglanan relaciona na biahamento pa residentenan cu tin dos vacuna ora cu nan bolbe nan pais.

A tuma nota di un optimismo y positivismo grandi pa loke ta consulta, peticionnan y reservacionnan pa aña 2022. Segun informacion ricibi e destinacionnan cu menos restriccion di biahe y entrada relaciona na maneho di e pandemia, incluyendo “toque de queda” y otro limitacionnan, ta conociendo desaroyonan positivo.

E ekipo di A.T.A.-UK a laga sa cu e reunionnan tabata interesante y fructifero; companianan manera Caribee, Simply Caribbean y Blue Bay Travel a mustra interes serio pa introduci Aruba den nan itinerarionan.

Na december 2021, Charitable Travel, un agencia di viahe cu caracter “social entreprise” cu ta duna cinco porciento di su comision di reservacionnan na obranan di caridad, lo lansa Aruba como destinacion pa vakantie na su clientenan.

Entre e participantenan na e reunionnan a organisa un subasta cu a conta cu un contribucion generoso di un estadia di shete nochi na Bucuti & Tara Beach Resort. En total, a reuni cerca di £5,000 cu lo bay pa yuda esunnan afecta pa e desasternan natural recien na Haiti pa medio di Haiti Fund Relief.

E evento a wordo cera cu un cena.

Caribbean Tourism Organization (CTO), cu su cede principal na Barbados, ta consisti di 24 pais y teritorio Hulandes, Ingles, Frances y Spaño como miembro. CTO ta conta cu un cantidad grandi di miembronan alia di sector priva. E obhetivo principal di e organisacion ta pa provee na su miembronan y pa medio di su miembronan servicionan y informacion necesario pa desaroyo sostenible di turismo cu ta beneficia e comunidadnan Caribense den e areanan economico y social.

