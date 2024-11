Como tradicion, Aruba Tourism Authority (A.T.A) ta pone enfasis riba nos hobenan den luna di november pa medio di “Voices of Tourism,” un conferencia inspirativo diseña pa cultiva interes, compromiso, y pasion cerca studiantenan den e ramo di hospitalidad y otro areanan; e bos di e presente y futuro di nos turismo. Esnan cu pronto lo uni nan mes na e sector di turismo entre otro. E programa ta enfoca riba studiantenan di E.P.B., E.P.I., y algun studiante di Universidad di Aruba, kendenan ta representa e gran parti di forsa laboral y e futuro lidernan di e industria di turismo na Aruba.

A.T.A. ta kere cu ta di suma importancia pa sigura cu e studiantenan ta keda wordo motiva y keda wordo ekipa cu conocemento y cu aspectonan necesario pa logra nan metanan actual y den futuro.

Mirando e exito di e conferencia di aña pasa, a dicidi di bolbe invita orador internacional y inspirativo Trent Shelton, pa asina un biaha mas conecta cu nos hobenan durante dos mainta di conferencia den Renaissance Convention Center. A trabes di su propio proposito , Trent a guia e audiencia na con pa yega na nan proposito, nan poder, y nan paz interno. Su mision di bida ta pa conecta e hende cu e mihor version di nan mes, comunicando directamente di su experiencia propio. Cu su plataforma global, Trent ta conecta cu su audiencia via diferente charla inspirativo, podcast, buki y audiobook, rednan social, cursonan di salud mental y maneho di bo mente pa menciona algun. E conferencia di e aña aki, titula ‘It All Starts With You’, a empodera y ekipa e studiantenan pa asina nan por refleha riba nan proposito, crecemento, y potencial personal. Durante di e conferencia, algun studiante a ricibi e buki ‘Protect Your Peace: Nine Unapologetic Principles for Thriving in a Chaotic World’ scirbi pa e propio orador Trent Shelton y T-shirts di ‘It All Starts With You’. Alabes, studiantenan a comparti nan desafionan cu nan ta encontra cu’ne den nan vida diario, y tur locual cu nan a adkiri di e conferencia.

E conferencia a conta tambe cu palabranan di Ronella Croes, CEO di A.T.A. kende tambe a comparti su motivacionan personal, su bista riba bida, felicidad, con pa keda consistente, motiva y finalmente su mensahe di motivacion pa cu bida personal y profesional.

A.T.A. ta gradici tur esnan cu a contribui na e programa, incluyendo studiantenan, docentenan, ekipo di A.T.A., y e ekipo di Trent Shelton. Ta un honor di por a brinda hobennen e plataforma aki pa dialoga, intercambia di pensamento y expresa nan mes. A.T.A. ta hopi orguyoso di nos hubentud kende a participa cu e orador y haci di e dos dianan di conferencia, momentonan fantastico.