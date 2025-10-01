Cu un compromiso serio pa su pais y un miembro impecabel di e ekipo ehecutivo di Aruba Tourism Authority, awe e Oficina di Turismo di nos pais tin motibo suficiente di ta orguyoso di su hendenan, nan prestacion, logronan y e forma con mundo eyfo ta aprecia Aruba, ta aprecia A.T.A. y tambe su ehecutivonan. Jordan Schlipken-Croes, siendo director di A.T.A. pa e area Latino Americano a ricibi un reconocimiento di e revista Gerente di Colombia.

Den e edicion di e luna aki e revista ta resalta cu na aña 2024, Colombia a bira e fuente di turista mas grandi pa Aruba, alcansando e cantidad di pasahero mas halto den e historia comparti di ambos destinacion, cu un crecemento di 25% compara cu aña 2023. Na mes momento, e ekipo di A.T.A. na Colombia bou guia di Jordan Schlipken-Croes a impulsa un aumento den e parti di mercado regional, cu a subi di 8% na aña 2021 pa 2024% na aña 2024. Pues, mas di 182.000 Latino Americano a biaha pa Aruba, representando un crecemento di 38% compara cu e aña anterior, esun mas halto registra durante e ultimo añanan.

Un di e enfokenan strategico di Schlipken tabata pa fortalece conectividad aereo. Danki na su esfuersonan, combina cu ehecutivonan di A.T.A. Aruba y di AAA, a habri dos ruta regional nobo: Latam Airlines na 2023 (Lima-Aruba) y Gol Airlines na 2024 (São Paulo-Aruba) y sin conta Argentina e fin di aña aki!

Agrega na esaki e aumento di frecuencia riba aerolineanan estableci: Avianca a crece di 9 pa 14 vuelo semanal y Copa Airlines di 7 pa 11. En total, e strategia a resulta den un aumento di 52% den asientonan disponibel pa Aruba for di Latino America entre 2022 y 2025.

“E decision mas transformativo tabata cambia e strategia regional pa amplia conectividad aereo. Esaki no solamente a trece Latino Americanonan mas cerca di Aruba, pero tambe a impulsa e desaroyo economico di e isla, di cual turismo ta representa 80% di e GDP”, asina e hoben ehecutivo a conta e revista Colombiano.

E liderazgo di Schlipken a transcende turismo. Pa medio di e Holland House, cu ta e camara di comercio Colombiano-Hulandes y e Camara di Comercio Peruano-Hulandes, e ta promove Aruba como un centro di negoshi pa companianan di Latino America, creando oportunidadnan mas aya di tempo liber y fortalece lasonan comercial.

Pa Schlipken, liderazgo no ta nifica solamente logra metanan di negoshi: “Cada esfuerso ta bay mas leu di genera entrada of bende un producto. E tin di haber mas bien con nos trabou ta impacta e comunidad Rubiano directamente. Turismo ta bienestar pa su hende y esaki ta loke ta motiva mi ekipo”, asina el a comenta.

Su estilo di maneho ta fomenta creatividad y compromiso cu un proposito colectivo: contribui na desaroyo sostenibel di Aruba y fortalece e conexion di e region cu e isla feliz.

Cu resultadonan midibel, vision regional y sensitividad social, Jordan Schlipken a demostra di ta un lider strategico capaz pa transforma cifranan den impacto real. E proximo añanan lo trece retonan nobo: mantene crecemento sosteni, consolidando aliansanan strategico y sigui posiciona Aruba no solamente como destinacion turistico, pero tambe como brug empresarial y cultural pa Latino America.

A.T.A.: “Ta nos hendenan”

Mescos cu Jordan Schlipken-Croes, asina Aruba Tourism Authority tin mucho mas cu ta cosecha exito den nan trabou, unda cu pone nan funciona. “A.T.A. no ta bende producto, A.T.A. ta un entidad di servicio y di liderazgo den maneha e unico pilar economico di nos pais. Cu e exito aña tras aña desde 2011 cu nos a nace, ta demostra door di talentonan manera Jordan. Nos ta hopi orguyoso di dje y di henter e ekipo di Latino America y di e oficina na Aruba cu semper ta brinda sosten na tur proyecto y decision”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a anuncia despues di tuma nota di e publicacion. El a reafirma cu e exito di turismo ta netamente e factor humano su tras. “Ta nos hendenan” el a bisa cu un sonrisa grandi riba su cara.

Tocante Jordan Schlipken-Croes

Despues cu Jordan Schlipken-Croes a termina su Master’s Degree na Spaña na aña 2017, el a cuminsa traha na Oficina di Turismo na Bogota, Colombia como Marketing Specialist. E tabata maneha seis mercado; Colombia, Chile, Peru, Venezuela, Argentina y Brazil. Na aña 2019 el a bay traha na Panama pa TCC Global. Na october 2021, el a regresa na Oficina di Turismo Aruba den e posicion di Business Development Manager pa Latino America. Na december 2022 a promov’e pa Area Director di henter Latino America. Y di eynan tur aña el a sa di surpasa e metanan poni su dilanti y a kibra record di cantidad di turista y vuelonan di e region aki pa Aruba.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

A funda Aruba Tourism Authority ‘Sui Generis’ dia 1 di januari 2011. Un organisacion independiente, pero den un esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local y internacional.

A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e e modelo di “High Value-Low Impact”, un balans entre di un banda aumenta e balor economico di e bishitante y na otro banda posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel. E meta ta pa aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di cantidad.

Segun World Travel and Tourism Council (WTTC), ta proyecta cu e contribucion total di biahe y turismo na GDP di Aruba lo alcansa 74% den aña 2023.