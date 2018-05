A.T.A. ta organisa e di 34 “Annual Tourism Conference Aruba”

Un biaha mas Aruba Tourism Authority ta cla pa ricibi mas cu 50 participante principalmente for di e mercado di Norte America pa e ‘Annual Tourism Conference Aruba’ (ATCA) cu ta tuma luga di 15 di mei te cu 19 di mei 2018. E participantenan lo consisti di tour operators, aerolineanan local y internacional, hoteleronan representando Aruba den e mercado di Norte America como tambe participantenan local y e ekipo di A.T.A.

KICO TA ATCA

Tur socio y agencianan tin como meta comun pa bende Aruba den exterior. E obhetivo di ATCA ta pa brinda posibilidad pa reforsa e conocemento di Aruba na e ehecutivonan y pa sigui traha riba e relacion cu e socionan, enfocando asina riba oportunidadnan cu por enrikece nos mercado turistico. Ademas, participantenan ta comparti practicanan cu ta exitoso, nan metanan strategico, y ta alinea cu A.T.A. su oficina na Merca y Aruba entro otro.

Reunionnan manera esaki ta importante y ta duna un bista strategico riba e aña binidero pa cu Aruba su mercadeo den exterior y den e caso aki den e continente cu ta produci mas bishitante pa nos isla esta Norte America. Pa e aña aki tin proyecta un crecemento di 3.6% pa Merca y 3.0% pa Canada, resultando den un cremento di 3.6% pa cu Norte America pa 2018. Claro esaki ta tene cuenta cu kier atrae esnan cu tin entrada pa por paga un vacacion na Aruba y por laga mas atras den nos economia. Te cu april 2018, Merca a crece cu 6.7% y Canada a aumenta cu 10.5%, resultando den un crecemento di 7% en total pa e con

tinente aki.

ATCA CU PROGRAMA INTERESANTE PA SU PARTICIPANTENAN

Diamars anochi lo tuma luga un recepcion na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino na honor di e participantenan di ATCA.

E apertura oficial lo ser efectua diaranson mainta na unda Aruba Tourism Authority hunto cu Aruba Hotel and Tourism Association AHATA y Aruba Airport Authority N.V. ta yama bonbini na tur e participantenan di ATCA. Esaki lo tuma luga na Renaissance Convention Center. E participantenan lo atende e conferencia cu oradornan invita y invitadonan / partnernan local unda lo ricibi un palabra di bonbini di CEO di A.T.A. kende lo presenta “A.T.A.’s Strategic Direction for 2018: The Big Picture”. CMO di AHATA Jim Hepple tambe lo duna palabra di bonbini y “Gateway 2030“ Expansion Project Aruba Airport Authority N.V. lo ser presenta door di James Fazio CEO di Aruba Airport Authority N.V.

E “Evolution of the North America Creative Campaign”, lo ser introduci door di Sanju Luidens, CMO di A.T.A. y finalmente “Authentic Aruba: A first look at the Strategic & Creative Evolution”, lo ser presenta door di Gregg Wasiak y John Speers di The Concept Farm, e agencia di ‘advertising’ pa Aruba pa Norte America.

Atardi e participantenan di ATCA ta participa den actividadnan cu ta yuda nan conoce nos isla su encantonan. Tin un paseo riba boto di bela cu ta pasa dilanti di e costa zuid caminda nan por aprecia diferente beach. Anochi ta spera nan un experiencia cultural y gastronomico den centro di ciudad caminda lo conoce nos artesano y nan obra local cu ta obtenibel na ‘Cosecha’.

Diahuebs durante dia, A.T.A. tin sesion di actualisacion caminda e invitadonan lo descubri e ‘Path to Happiness.’ Asina lo conoce con Aruba ta satisface plenamente diferente grupo ‘Niche’ manera ta esnan cu ta busca Romance, Gastronomia, Diversion pa Famia, Bienestar, etc. E programa pa e dia aki ta inclui inspeccion di diferente acomodacion, mientras cu atardi ta continua cu e vitrina (marketplace) turistico, cu ta e parti mas importante di e conferencia aki.

E marketplace ta unda negociacion entre diferente partner local y di e mercado Norte America ta tuma luga. Aki ta profundisa y comparti informacionnan riba nivel di strategia y tambe iniciativanan di mercadeo enfoca riba inteligencia, innovacion e integracion. E sesion di vitrina turistico ta continua den transcurso di diabierna henter dia.

Naturalmente, durante e programa, e participantenan tin oportunidad pa experiencia nos isla atravez di jeep tour/ catamaran etc. pa asina nan por aprecia e adelanto di e esfuersonan cu ta haci nos isla mas atractivo pa e turista. E conferencia ta clausura diabierna anochi cu un recepcion di despedida cu ta tuma luga na Museo Arkeologico.

Di e manera aki Aruba ta sigui engrandece y fortalece su lasonan, garantisando asina e crecemento den nos industria primordial cu ta turismo. Aruba Tourism Authority pa medio di entre otro ATCA 2018 ta sigui traha duro pa logra metanan stipula!

