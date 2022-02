Algun siman atras por a nota basta hende na Aruba tabata comparti articulonan pa vota pa Aruba den diferente categoria di e ‘USA Today 10Best Readers’ Choice 2022’ y esaki riba su mes caba sigur ta algo pa yena nos cu orguyo.

Tur aña un panel di expertonan hunto cu e editornan di ‘USA Today 10Best’ ta scoge un lista di 10 nominado den diferente categoria. Basa riba e lista aki usuarionan tin 4 siman pa vota y di e forma aki ta saca e lista di ganadonan.

Nos ta contento di por comparti e resultadonan pa Aruba despues di e 4 simannan di votacion:

Den e categoria ‘Best Caribbean Resort’, Bucuti & Tara Beach Resort a sali #1

Den e categoria ‘Best Caribbean Beach’, Eagle Beach- Aruba a sali #2.

Den e categoria ‘Best Caribbean Attraction’, Arikok National Park- Aruba a sali #2.

Den e categoria ‘Best Restaurant in the Caribbean’, Elements Restaurant- Aruba a sali #5.

Den e categoria ‘Best Caribbean Golf Course’, Tierra del Sol Course- Aruba a sali #7.

Mirando cu e region di Caribe ta uno cu tin competencia fuerte semper, sigur ta di aprecia cu Aruba ta keda wordo reconoci den e topnan den diferente categoria.

Di parti di Oficina di Turismo; A.T.A., kier felicita y gradici Bucuti & Tara Beach Resort, Fundacion Parke Nacional Aruba, Elements Restaurant, Tierra del Sol Golf Course y pueblo di Aruba en general cu tur nan trabao y esfuersonan cu a contribui na e bunita resultado aki.

Comments

comments