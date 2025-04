Dado e desaroyonan economico global, particularmente e tarifanan nobo introduci pa e administracion di Trump na Merca, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta reafirma su compromiso pa monitorea na un manera strategico, prepara un plan di resiliencia, y proteha e sector di turismo di e isla.

Como ta custumber pa A.T.A., a bin ta sigui di cerca e desaroyonan di e ultimo simanan y esun actual. A entrega entre otro produci un analisis completo di e situacion. E documento ta entre otro pone den perspectiva varios senario hipotesis, incluyendo ‘hypoteticamente’ un posibel disminuicion di 5–10% den huespednan for di Merca, y e impacto cu esaki por tin riba e total di “stay-over arrivals” y ingreso for di turismo. E analisis alabes ta inclui e importancia di nos huespednan fiel; por lo menos 40% di tur “stay-over arrivals” ta ripiti nan bishita (ta pues “repeaters”).

Den momentonan di incertidumbre di un mercado of global, ta esencial pa ta proactivo como A.T.A.

Ya caba ta desaroyando un plan di contingencia pa si esaki ta necesario. E plan ta inclui expansion strategico den e mercadonan di Latino America, consideracionnan pa cu oportunidadnan na Canada y Europa.”

Aunke por tin desaroyonan cu por trece reto, indicadoronan inicial pa 2025 ta mustra cu e sector ta continua riba un nivel stabiel despues cu 2024 tabata un aña exitoso, uno ‘record’ pa ta exacto, pa turismo di Aruba.

Q1 2025: Demanda saludabel y desaroyo Fuerte

Estadistica conforme actualisacion den industria di turismo: volumen di huespednan “stay-over” ta mustra un resultado stabiel di 0.4% den Q1 2025 compara cu Q1 2024. Aruba a ricibi un total di 384,442 huesped “stay-over” den Q1 2025 compara cu 382,723 den Q1 2024. Un demanda stabil y indicacion di normalisacion despues di varios aña di crecemento record den volumen. Esaki ta den linea cu A.T.A. su strategia cu ta uno di stabilisa volumen di huesped pa Aruba.

Den e mes periodo di Q1, 81% di nos huespednan a yega for di Norte America, 12.8% for di Latino America, 4% for di Europa, y 2% for di otro regionenan di mundo.

Segun AHATA grado di ocupacion tabata na 86% den Q1 cu ta halto, mientras cu e prijs averahe pa anochi (ADR) a subi cu 10%.

Short Term Vacation Rentals (STVR) ta Sigui Desaroya Positivamente

A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Den 2024, segun un estudio, A.T.A. a logra actualisa inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo.

Segun dato di Q1:

Ocupacion promedio di e acomodacionan STVR a subi na 74% den Q1 2025 compara cu 71% den Q1 2024. Ingreso total den maart 2025 a subi 28% compara cu maart 2024. Promedio ADR (prijs pa anochi) a subi for di $296 na $341, y ingreso den e prome kwartaal a subi for di $71.9 miyon na $91.8 miyon.

Proyeccion Pa 2025 Ta Sigui Positivo

Pa loke ta Merca, Aruba ta keda den demanda. Mester bisa cu e ADR ta sigui mustra crecemento fuerte, mas cu otro destinacionan den Caribe, y cu e tarifanan aereo tambe ta mustra tendencia di crecemento fuerte. A pesar di presion economico incluyendo inflacion, tarifa aereo halto, y un dolar Canades debil, Aruba ta sigui sobresali riba hopi destinacion premia. Den Latino America, a pesar di subida den costo y debilitacion di moneda, Aruba ta registrando un cresemeno fuerte, principalmente for di Brasil y Argentina. Na Europa, e ritmo di reservacion ta stabil y por mira un subida durante e vakantie di mei, specialmente for di mercado Hulandes, aunke tin preocupacion encuanto subida di gasto di biahe cu ta keda aumenta.

Na es momento aki tin Menos “Bookings” pa Segundo Mitar di 2025 – Mester Vigila

Feedback obteni ta indica cu demanda pa segundo kwartaal (Q2) ta stabil, pero cu mester vigila mas bien e segundo mitar di 2025. Ora midi demanda awor, ta nota cu esaki ta menos cu e mesun momento aki na 2024. A.T.A. lo sigui midi esaki di cerca y ahusta strategia ora y unda mester.

Hecho ta keda cu e situacion actual global ta cambiante y cu tin incertidumbre pa cual A.T.A. ya caba a activa. Esaki den colaboracion estrecho cu entre otro Ministerio di Turismo, kende tambe ta vigila e situacion di serca, mescos cu socionan den sector priva.