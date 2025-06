Den e promer kwartaal di 2025, 296,601 VISA cardholder di 134 pais cu a gasta mas di USD$201+ miyon na Aruba, representando un aumento di 8.8% den total di benta compara cu promer kwartaal di 2024. E aumento aki ta representa un subida di 7% den cantidad di cardholder y un crecemento di 10.4% den volumen di transaccion, mientras cu retiro di cash a yega US$17 miyon. Gasto pa cada cardholder a crece cu 1.9% compara cu mesun temporada 2024. Restaurants y Dining ta keda como e categoria principal den gasto cu US$58 miyon y un aumento di 11.2%. E siguiente categoria ta Hotels & Lodging cu US$49.6 miyon y un aumento di 12.8% cu ta exclui e pago pre-paid promer cu a yega Aruba. Na tercer luga ta Retail cu US$43.3 miyon y un aumento di 2.5%.

A base di e ultimo forecast, e cantidad di turista pa Aruba lo por mustra un subida di minimo 5% na fin di 2025 (stay-over arrivals), cu tur region (NA, LATAM y EU) mustrando un crecemento compara cu 2024.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

CRECEMENTO DI 5.3% DEN STAYOVER PA MEI 2025 COMPARA CU MEI 2024

Den mei 2025, Aruba a ricibi un total di 117,125 turista “stayover”, representando un crecemento di 5.3% of 5,945 bishitante adicional compara cu mei 2024. E crecemento ta notabel den mercado Latino Americano, particularmente for di Argentina cu un aumento di 155.6%, Brasil cu 51.8% y Peru cu 21.4%. For di Norte America, a registra un aumento di 3.0%. Canada tin un crecemento di 41.3%.

MERCADONAN Y PARTICIPACION DI E MERCADO

Den mei 2025 e total di visitante “stay-over” for di Norte America ta 78.4%, sigui pa 14.2% for di Latino America y 4.6% for di Europa. A pesar di un leve caida di e mercado Britanico, e mercado Europeo cu paisnan manera Italia, Suiza y Belgica a demostra un crecemento modera. E total di estadia (nights) durante e periodo di mei 2025 a laga un aumento di 0.7% compara cu mei 2025. Por atribui e aumento na e fuerte crecemento di Argentina y Brasil, mirando e estadianan mas largo for di e dos paisnan aki.

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. ta sigui utilisa e plataforma Lighthouse pa monitorea y analisa e sector di STVR, cu ta duna acceso na indicadornan importante manera e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera.

Si compara mei 2025 cu mei 2024 por wak cu e nivel di ocupacion promedio di STVR a subi cu 1.1%, for di un averahe di 51.8% den mei 2024 pa un averahe di 52.9% den mei 2025.

Short-term Vacation Rentals 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Occupancy 35.6% 45.6% 63.7% 56.5% 51.8% 52.9% Revenue 200 220 237 265 296 327 ADR 5,285,899 8,813,340 15,278,514 18,950,075 22,886,403 31,202,200

Bishita www.ata.aw tur luna pa A.T.A. ‘Statistical Monthly Report’.