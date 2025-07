‘Conforme A.T.A. su proyeccion actual, turismo pa Aruba lo por ta cerando aña cu un crecemento di entre 3% y 5% compara cu 2024’

Te cu Juni 2025, Aruba a mira un crecemento di 3.3%. Esaki ta ariba e proyeccion di 1% stipula pa 2025. E crecemento aki ta toca diferente sector, incluso diferente sectornan den acomodacion, pero tambe e sector di F&B, sector di transporte, actividadnan, retail y mas.

Merca ta keda stabil compara cu 2024 y e strategia di diversificacion ta sigui duna fruto. Esaki ya tabata parti di e maneho, pero durante cuartal 1 e aña aki a dicidi di pusha esaki extra pa asina contra aresta posibel demanda zwak di Merca. Mester bisa cu esaki tambe a duna su fruto. Durante e promer mitar di 2025; Merca a keda stabil, Canada a subi cu 7.7%, Latino America a crece cu 20.7% y Europa aunke na un caida modera di 1.3% ta proyecta di por ta cerando aña cu un subida di 9% riba 2024 entre otro mara na e logro recien di dos buelo semanal, adicional di KLM. E hecho aki ta algo cu Aruba a pusha extra p’e, pues parti di esfuersonan di diversificacion extra, e aña aki.

Grado di ocupacion di “short-term vacation rentals” (STVR) pa cu Juni 2025 tabata na 55% mientras cu di AHATA tabata na 72%. E prome a subi y e di dos a baha. Hecho ta cu tin mas acomodacion, ambos den categoria di hotel y den STVR, y esaki memey di un situacion unda aeropuerto di Aruba su capacidad pa expande durante momentonan “peak” ta limita. Lo sigui traha hunto cu tur socio pa sigui pusha e desaroyo den e direccion desea, manteniendo bishitante, trahando riba e perfil desea y teniendo na bista semper “Un Aruba Dushi pa Biba, ta un Aruba Dushi pa Bishita”. Cada esfuerzo ta conta.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

CRECEMENTO DI 3.1% DEN STAYOVER PA JUNI 2025 COMPARA CU JUNI 2024

Durante juni 2025, Aruba a ricibi un total di 126,391 turista “stay-over”, representando un crecemento di 3.1% compara cu juni 2024. Esaki ta representa un crecemento absoluto di 3,818 bishitante. E aumento ta notablemente for di mercado Latino Americano, specificamente Argentina cu un aumento di 112.3% y Brasil cu 62.6%. For di Norte America, Canada a logra un crecemento importante di 37.8%.

MERCADONAN Y PARTICIPACION DI E MERCADO

Pa Juni 2025, 77.9% di bishitante a bini for di Norte America, 15.9% for di Latino America y 3.6% for di Europa. E crecemento for di Latino America ta fuertemente stimula pa mercado di Argentina y Brasil. Europa ta mustra un crecemento modera cu paisnan manera Alemania y Suiza.

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. ta sigui utiliza e plataforma Lighthouse pa monitorea y analisa e sector di STVR. Si compara juni 2025 cu juni 2024, e nivel di ocupacion promedio a subi for di 52% pa 55%. E ADR (Average Daily Rate) pa juni 2025 a aumenta pa USD$319, mientras cu ingreso total pa Juni 2025 ta USD$163.1 miyon (YTD).

Short-term Vacation Rentals 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Occupancy 35.6% 45.6% 63.7% 56.5% 52% 55% Revenue 200 220 237 265 283 319 ADR 5,285,899 8,813,340 15,278,514 18,950,075 22,886,403 31,202,200

Bishita www.ata.aw tur luna pa A.T.A. ‘Statistical Monthly Report’.