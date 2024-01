Desde e inicio di pandemia di COVID-19, Oficina di Turismo (A.T.A.) a bin ta compara cifra di bishitante “stayover” di nos isla cu cifranan di aña 2019, e ultimo aña cu Aruba a mira un record di bishitante prome cu e pandemia. A base di e comparacion di cifra aki por a identifica e recuperacion di Aruba su industria di turismo. Entrante 2024 lo compara cifranan “stayover” cu 2023.

2023 VOLUMEN (“STAYOVER”) TA CRECE CU 11%

Te cu december 2023, Aruba a ricibi un total di 1,243,554 bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 11%, compara te cu december 2019, unda a a ricibi 1,118,944 bishitante “stayover”. Si compara e prome 12 lunanan di 2023 cu e prome 12 lunanan di 2022, por wak un crecemento di 13%, bayendo for di 1,100,997 bishitante “stayover” pa 1,243,554 bishitante “stayover”.



2023 ENTRADA (“TOURISM CREDITS”) TA SIGUI CRECE AUN MASTa midi entrada, es decir e ‘calidad’ di bishitante’, na diferente manera. Entre otro locual bishitantenan ta dispuesto pa paga pa un anochi di estadia y entre otro pa medio di Tourism Credits registra pa Banco Central di Aruba. Den Q3 di 2023, Tourism Credits a aumenta cu 27% si compara e mesun periodo na 2019. Ora nos compara Q3 di 2023 cu Q3 di 2022, Tourism Credits a aumenta cu 3%.Den e periodo di Q1 te cu Q3 di 2023, Tourism Credits a aumenta cu 15% si compara mesun periodo na 2022 y a aumenta cu 25% si compara cu 2019. A.T.A. ta proyecta di por sera 2023 cu un subida di 37% compara cu 2019.

COMPARACION DI DECEMBER “STAYOVER” 2023 DEN COMPARACION CU 2019 Y 2022

Den luna di december 2023 nos destinacion a ricibi un total di 127,331 bishitante “stayover”. Si compara luna di december 2023 cu december 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera 126.4% di locual a wordo ricibi na december 2019, cu ta indica un crecemento di 26.4%. Si compara december 2023 cu december 2022 por wak un crecemento di 15%.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den december 2023 80% di e total di e bishitantenan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 5% a bishita for di Europa, 12% a bishita for di Latino America y 3% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den december 2023 26% di bishitante a keda den hotelnan European Plan, 15% a keda den hotelnan All-Inclusive, 25% a keda den Timeshare y 34% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como short-term vacation rentals (STVR).

SHORT-TERM VACATION RENTALS

Oficina di Turismo (A.T.A.) a condusi un estudio pa actualisa e inventario di ‘Short-Term Vacation Rentals’ (STVR) na Aruba. Un estudio cu ta inclui inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo (Fuente di lista: Transparent & investigacion adicional MGM Source). Na 2023 28% di esnan cu a bishita a keda na un ‘otro’ tipo di acomodacion, mientras cu 72% a keda na un hotel. E sector di ‘otro’ tipo di acomodacion a conoce un crecemento di 27% na 2023 compara cu 2022. Segun e resultado di e estudio, por menciona cu den totalidad Aruba ta conta cu 3,748 unidad di STVR activo cu lo por acomoda 17,321 persona.

Si compara december 2023 cu december 2022 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a subi cu 6 punto di porcentahe, for di un averahe di 60% na december 2022 pa un averahe di 66% na december 2023. Si compara december 2023 cu december 2019 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 16 punto di porcentahe, for di un averahe di 50% na december 2019 pa un averahe di 66% na november 2023.

Den caso di entrada, si compara december 2023 cu december 2022 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 51%. Si compara december 2023 cu december 2019 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 228%.