Den luna di juli 2023 nos destinacion a ricibi un total di 111,862 bishitante “stay-over”. Si compara luna di juli 2023 cu juli 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera 108% di locual a wordo ricibi na juli 2019, cu ta indica un crecemento di 8%. Si compara juli 2023 cu juli 2022 por wak un crecemento di 3%.

AVERAHE DI PATRONCHI DI GASTO PA CADA BISHITANTE DEN Q2 2023

Visa Credit card su averahe den gasto pa cada cardholder a yega na un suma di $625 den Q2 si compara cu $667 den Q1 2023. Mastercard su averahe den gasto pa cada cardholder a yega na un suma di $691 den Q2 si compara cu $740 den Q1 2023.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den juli 2023 83% di e total di e bishitantenan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 6% a bishita for di Europa, 9% a bishita for di Latino America y 2.4% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den juli 2023 27.5% di bishitante a keda den hotelnan European Plan, 17.7% a keda den hotelnan All-Inclusive, 29.5% a keda den Timeshare y 25.2% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como vacation rentals.

VACATION RENTALS

Ta importante pa menciona cu A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera.

Si compara juli 2023 cu juli 2022 por wak cu e prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 10%, for di un prijs averahe di $233 pa anochi na juli 2022 pa un prijs averahe di $257 na juli 2023. Si compara juli 2023 cu juli 2019, por wak cu e prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 66.5%, for di un prijs averahe di $158 pa anochi na juli 2019 pa un prijs averahe di $260 na juli 2023.

Si compara juli 2023 cu juli 2022 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a disminui cu 3.1 punto di porcentahe, for di un averahe di 50.6% na juli 2022 pa un averahe di 48.7% na juli 2023. Si compara juli 2023 cu juli 2019 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 8.2 punto di porcentahe, for di un averahe di 44.9% na juli 2019 pa un averahe di 53.1% na juli 2023.

Den caso di entrada, si compara juli 2023 cu juli 2022 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 30%. Si compara juli 2023 cu juli 2019 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 193%.

Vacation Rentals 2019 2020 2021 2022 2023 ADR $168.00 $179.00 $205.00 $233.00 $257.00 Occupancy 44.9% 25.3% 53.7% 51.8% 53.1% Revenue $ 5,756,371 $3,686,205 $ 10,369,074 $ 12,947,651 $ 16,886,480

2023 (Esaki ta e YTD)

Te cu juli 2023, Aruba a ricibi un total di 722.444, bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 6.4%, compara te cu juli 2019, unda a ricibi 679,113 bishitante “stayover”. Si compara e prome 7 lunanan di 2023 cu e prome 7 lunanan di 2022, por wak un crecemento di 13.4%, bayendo for di 637,331 bishitante “stayover”pa 722.444 bishitante “stayover”.