Oficina di Turismo di Aruba (A.T.A.) a culmina un siman di trabou intensivo y sumamente producitvo na New York, esaki durante e ‘Strategy Meeting’ interno cu a tuma luga diahuebs y diabierna ultimo. Ta presente den e mercado di New York ta hopi importante. Esaki ta e mercado principal den e mercado di Norte America. E reunionnan strategico tabata entre e ekipo di A.T.A. na Merca y Aruba y agencianan cu ta representa Aruba.

Durante dos dia di session, a evalua resultadonan di e Retreat cu a tuma luga cu AHATA, aeropuerto, y socionan hotelero na inicio di e siman.

Basa riba tur informacion presenta, A.T.A. por a verifica strategia y identifica oportunidadnan nobo pa loke ta trata e strategia pa 2024. E meta principal di e reunion tabata pa concretisa e mision y obhetivonan di mercadeo pa 2024. A.T.A. lo haci entrega di su plan y presupuesto pa 2024 no mas tarda cu promer di September.

Historicamente New York, Massachusetts y New Jersey ta e tres mercadonan cardinal for di Merca pa Aruba. Esakinan a conta cu un total di 206,964 bishitante den e prome 6 luna di 2023. Esaki ta demostra un crecemento di 42% di bishitante si compara 2023 cu 2019. Si enfoka ariba nos mercado general den Estados Unidos, esaki un biaha mas ta demostra cu New York ta responsable pa 18.5% di e “Marketshare” te cu juni 2023. Mientras cu Massachusetts y New Jersey ta cubri 25% di “Marketshare”.

Pa loke ta trata tur otro region di Estados Unidos, por a mira durante promer mitar di 2023 un cremento di region individual di North Carolina cu 39% si 2023 compara cu 2019, Virginia cu 30.1% y Connecticut cu 20.2%.

Diversificacion di e mercado Mericano ta keda un strategia importante, banda di sigui cu e enfoce riba Latino America y Europa.

E obhetivo principal pa 2024 ta keda pa atrae bishitantenan nobo di balor halto pa nos isla. Pa logra esaki, ta importante pa tira un bista riba segmentonan, area geografico unda nan ta residencia, temporada di biahe, actividadnan cu ta trece mas gasto riba nos isla, y accesibilidad pa nos isla. E reunionnan a yuda pa sigui determina resultadonan desea cu lo sigui midi y metanan pa aña 2024.

Ta con A.T.A. sa cu e ta atraendo e bishitante di balor halto? A base di midi e entrada anual di e persona cu ta bishita, banda di mas o menos midicion di 60 otro atributo, cual ta compara cu e patronchi di gasto pa asina sigui verifica cu e ‘persona cu ta gana mas anualmente’ ta tambe ‘gasta mas’. Pe aspecto di entrada anual tambe ta stipula meta pa aña. Te cu promer cuartal di e aña aki por mira cu mas Mericano cu tin un entrada anual di riba USD$ 100 mil pa aña a bishita Aruba. Tambe por mira un adelanto den esnan cu ta gana USD$ 250 mil pa aña; na 2019 esaki a representa un “Marketshare” di 9% y na 2023 uno di 11% den e promer cuartal.

Den e luna anterior, A.T.A. a raporta caba un volumen di gasto cu tarheta di Visa di $155 miyon dollar na Aruba cu ta un crecemento di 29% compara cu e aña anterior. Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (anteriormente yama “Tourism Receipts”) pa e prome kwartaal di aña 2023 tambe a contribui cu AWG 1.3 biyon den nos economia, cu ta 37% mas compara cu e mesun temporada na 2022.

Resultadonan aki ta mara di serca na strategia y empuhe di e mercado Mericano! Ta premira cu e mercado aki lo sera 2023 cu un crecemento di 12% y cu esaki lo stabilisa den 2024.