Diaranson atardi den un ambiente di amor, mas di 300 pareha a renoba nan compromiso na otro durante e di cinco edicion di e ‘Aruba I Do’ presenta pa Aruba Tourism Authority (A.T.A.). E ‘Vow Renewal Ceremony’ aki ta esun di mas grandi den Caribe y a trece parehanan for di tur parti di mundo hunto riba nos prestigioso Eagle Beach, e beach number 1 den Caribe, pa celebra nan union durante un atardi romantico.

E aña aki e ‘Vow Renewal Ceremony’ a kibra record den pareha cu a registra. Por a conta cu participacion di pareha di Merca, Colombia, Italia, Chile, Argentina, India, Alemania, Hulanda, Edcuador, Aruba, Peru,Puerto Rico, y mas. Entre nan, por a mira cu e parehanan tin un averahe di 21 aña casa y tin un averahe di 50 aña di edad, incluyendo e participante di mas grandi cu tawata tin 83 aña di edad. Encuanto generacion, mayoria di e parehanan presente tawata di ‘Generation X’ cual ta naci entre aña 1965 cu 1980, sigui pa ‘Millennials’ cual ta naci entre aña 1981 pa 1996.

Tambe e evento a conta cu participacion di ‘creators’ (Influencers) y celebridad di Merca, Colombia, Italia, Chile, y Argentina. E grupo aki ta consisti di periodista, presentador di radio y T.V., escritor, productor, y director di video cu hunto ta acumula un total di 4.5 miyon di siguidor ariba nan plataforma social. Ademas a conta cu presencia di prensa di merca, esta Delish y Freelancer.

Na yegada, e parehanan a ser saluda cu un caluroso bon bini, un rosa, y un welcome drink, sigui pa musica romantico, ceremonia oficial, y na final cada pareha por a saca potret na diferente ‘arches’, dilanti di e palabra Aruba y ‘I Do’. E evento a wordo transmiti en bibo via Facebook y Instagram, permitiendo parehanan pa comparti e momento special aki cu famia y amistadnan cu no por tawata fisicamente presente durante e ceremonia.

E prome edicion di ‘Aruba I Do’ a tuma luga na aña 2017 y a sigui crece cu cada edicion. Despues di a tuma un pauze cortico pa motibo di pandemia, na aña 2022 a continua cu e ‘Vow Renewal Ceremony’ y e acogida tawata grandi un biaha mas entre parehanan. Esaki sigur ta danki na esfuerso continuo di A.T.A. pa posiciona Aruba como un destinacion pa romance, sea ta pa casamento, renobacion di voto of pa honeymoon.

Mirando e entusiasmo record pa e ceremonia di e aña aki, por bisa cu ‘Aruba I Do’ ta demostra su importancia como parti di strategia di relacion publico (PR) di A.T.A. Por mira esaki den parehanan cu ta bolbe bek aña tras di aña pa participa na e ceremonia aki, asina reafirmando nan conexion cu Aruba.

A.T.A. ta expresa palabra di gratitud special na tur partner y socio den sector turistico cu a haci e ‘Aruba I Do Vow Renewal Ceremony’ posibel y exitoso. Un danki special ta bay na e ekipo di A.T.A. y voluntario pa nan aporte y entusiasmo di tur aña pa organisa un evento magnifico manera ‘Aruba I Do’.

Entrante 20 di augustus 2023 por mira tur potret oficial di e evento ariba www.aruba.com/ido of por sigui #ArubaIDo ariba social media.