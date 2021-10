Aruba Tourism Authority Hulanda a forma parti di un evento di luho y perfil halto cu a hiba e nomber “Like My Brand” na Okura Hotel Amsterdam recientemente. Ta trata aki di un evento organisa pa Friends of the Brands, un agencia exclusivo pa influencer cu status di celebridad, unda a reuni mas di 50 di e influencernan masculino mas conoci actualmente.

E meta di “Like My Brand – Men’s Edition” tabata pa brinda marcanan di nivel premium e oportunidad pa cera conoci y conecta cu e influencernan den un estilo di “speeddating”. Cumpliendo cu e normanan actual pa cu COVID-19, e evento a ocupa diferente sala unda cu e influencernan a sigui un ruta di area pa area pa cera conoci cu e diferente marcanan presente.

A.T.A. Hulanda a crea un Aruba Lounge den un di e suitenan, unda nan a instala un television gigante pa mustra videonan cu escenenan di Aruba, y un bar Caribense di luho. Di parti di A.T.A. Sharmin de Vries, Gerente di Relacionnan Publico y Elton Barbour, Gerente di Benta a combersa y intercambia cu e influencernan di perfil halto, cu a inclui DJ, artista, actor, influencers social, deportista y emprendedornan conoci.

Na e bar a presenta hunto cu Spirited Union Distillery, Amsterdam e cocktail Aruba Oro traha cu un rum premium di produccion special limita, resultado di un acuerdo cu A.T.A. a cera cu e destileria na cuminsamento di 2021. Loke tabata extra special di e presentacion di Aruba ta cu Spirited Union Distillery ta e prome destileria di rom botanico na mundo y e doño ta un Arubiano, Ruben Maduro.

Cerando e evento a scoge un “Man of the Evening”, basa riba votonan entrega pa e participantenan. E escogencia tabata basa riba e presentacion personal di e persona, e impacto cu tin en general y riba rednan social, y e uzo extenso di su rednan social durante di e evento mes. Yuki Kempees, conoci como Yuki Indy a gana e titulo. E ta un cantante cu ta conoci como integrante di e duo Kris Kros, cu a participa na un di e programanan mas conoci na television Hulandes, “Expeditie Robinson”. Riba su cuenta di Instagram so e tin cerca di 100 mil siguido, y e ta hopi popular entre millennials.

Actualmente Aruba Tourism Authority ta evaluando entre e influencernan kende lo ta un bon escogencia pa futuro colaboracionnan pa cu promocion di nos isla.

