Short Term Vacation Rentals (STVR) no ta solamente algo di Aruba, sino mas bien ta un fenomeno mundial. Por mira cu otro paisnan y ciudadnan a nota un crecemento significante den loke ta ofrece y cu ta resorta bou di e categoria Short Term Vacation Rentals. E por ta apartamento, un cas of condominio cu por huur durante di un aña completo of kisas durante algun luna.E tin su dinamica cu ta otro cu esun di hotel y acomodacionnan cu nos conoce te cu aworaki. Den e categoria aki Aruba a conoce un crecemento impresionante. Ta estima cu e lo por ta alrededor di 5500 pa 6000 propiedad of unidad, cu por categorisa como Short Term Vacation Rentals. Sin lubida cu esaki ta inclui condominio tambe.
Analisando e cifranan di aña 2015, cu ta na momento cu esnan procedente di Venezuela tabata bin Aruba pa saca dollars, e aña ey a nota un crecemento di hende cu ta bin y ta keda na apartamento, pa nan haci esey. Kiermen e aña specific ey por mira cu 33% di esnan cu a bishita Aruba na 2015 a keda na un Short Term Vacation Rental. Si tira un bista riba e cifranan di aña 2024, e tabata e mesun 33%. Relativamente den termino di total di acomodacion y escogencia por mira cu el a keda cu e representacion eynan, pero claro esaki kiermen cu e categoria di acomodacion aki a crece. Ta importante pa nota cu hotelnan tambe a crece. Desde aña 2015 a bin acerca, por ehempel St. Regis, Embassy Suites, JOIA Iberostar y Secrets. Por analisa e ora cu no solamente STVR a crece, sino e cantidad di hotelnan tambe a crece, consecuentemente henter e mercado di camber disponibel na Aruba a crece e ultimo 10 añanan.
Si mira otro dinamicanan di e industria aki, por nota tambe cu si compara aña 2019 prome cu pandemia cuanto hende tabata paga pa keda na un Short Term Vacation Rental, esaki a subi durante e ultimo añanan. Aña pasa e clientenan a paga un averahe di $282 pa keda na un STVR. Si repasa e cifranan di AHATA aña pasa, por tuma nota cu e prijs averahe di loke huespednan a paga pa un camber di hotel tabata $70 mas cu loke ta paga naSTVR. E categoria aki ta inclui acomodacionnan barata, pero tambe acomodacion di luho. E grado di ocupacion tambe ta interesante pa compara. Por lo general por mira cu entre e hotelnan e grado di ocupacion ta varia entre 75% pa 80% durante aña. Por lo general Short Term Vacation Rentals tin un grado di ocupacion di alrededor di 55% pa 60%. Mester corda cu no ta tur propiedad ta wordo ofreci durante aña completo, sino tin cu ta disponibel pa algun luna so.
“Pa nos ta importante pa tin un balansa. Pues en berdad STVR tin su derecho di existencia. Mester tin esaki como oferta, pero e no mester bira algo cu ta domina den termino di acomodacion. Nos mester pa nos hotelnan keda sano, keda cu bon grado di ocupacion, keda cu bon prijs y oportunidadnan cu ta importante pa nos comunidad y e impacto importante cu e ta nifica di negoshi pa Aruba”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority, a duna di conoce.
Gobierno di Aruba ta notando tambe e fenomeno cu cierto bario ta cambiando di un area residencial pa famia, pa un area turistico cu huespednan cambiando tur siman di Short term Vacation Rentals. E esencia di biba den un bario, caminda turista ta combina cu local, no ta nada malo, pero tur cos mester ta regula y balansa. Mester regula cu cierto barionan no mester sigui expande den e categoria di acomodacion aki y otronan cu si tin oportunidad hustamente. Por ehempel downtown Oranjestad y downtown San Nicolas. E tipo di ofertanan aki lo por trece bida den cierto barionan cu por haci bon uzo di dje.
Recientemente Minister di Turismo, mr. Wendrick Cicilia, Aruba Tourism Authority y Departamento di Impuesto Aruba (DIMP), a reuni pa trata e tema aki. Ta un discusion cu ta andando pa varios aña caba y ta momento pa wak kiko mas por haci y con mihor por haci’e pa yega na un solucion practico, eficiente y husto pa tur envolvi. Den e discusion tin e parti di gobierno cu ta buscando pa haya su “fair share”, e turista cu ta en busca di acomodacionnan alternativo y pa e doño di e cas of edificio cu ta invertiendo den e economia di Aruba.
Gobierno ta reconoce cu hopi local ta haci bon uzo di e oportunidad aki pa por haci negoshi, di cual ta sostene esey. Ta reconoce tambe cu hustamente hopi hende di afo ta cumpra e propiedadnan aki, pa cual mester bin cu regulacion p’esey tambe y mehora e maneho p’asina e inversionistanan aki cumpli cu tur e impuestonan y entrada pa pais Aruba debidamente. A.T.A. a haci un analisis y ta kere cu Gobierno di Aruba ta perde di haya entre 60 miyon pa 70 miyon florin, minimo, anualmente como parti di e asina yama “toeristenheffing”. Ainda no ta ni papiando di otro impuestonan manera Environmental Levy y BBO.
Entretanto A.T.A. a reuni cu Minister di Turismo tambe pa sigui elabora riba proposicionnan delinea pa cu e topico aki y lo sigui den reunion cu entre otro Ministerio di Finanzas y partidonan asigna pa traha riba e topico aki.