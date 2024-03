Den e prome kwartaal di 2024, por spera cifranan prometedor y solido pa turismo como e pilar di entrada primordial y di suma importancia pa economía di Aruba. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre cuater pilar cu ta e ‘Calidad di Bida di e residente’, ‘Calidad di Experiencia di e Bishitante’, Proteccion y Preservacion di Naturalesa & Medio Ambiente, y Contribucion Economico di e Sector Turistico’.

E meta ta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta e entrada proporcionalmente mas cu e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga tambe ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A. di diferente manera.

VOLUMEN (“STAYOVER”) TA CRECE CU 20.7% DEN FEBRUARI 2024 COMPARA CU FEBRUARI 2023

E demanda pa Aruba ta sigui ta sumamente fuerte! Y ta sigui surpasa expectativa. Conforme e demanda por mira tambe con aerolineanan a sigui expande capacidad Aruba y asina permitiendo nos captura e demanda halto. Te cu februari 2024, Aruba a ricibi un total di 241,343 bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 20.7%, compara cu te cu februari 2023, unda a ricibi 199,942 bishitante “stayover”.

ENTRADA (“TOURISM CREDITS”)

Ta midi entrada, es decir e ‘calidad’ di bishitante’, na diferente manera. Entre otro locual bishitantenan ta dispuesto pa paga pa un anochi di estadia y entre otro pa medio di Tourism Credits registra pa Banco Central di Aruba. Den Q3 di 2023, Tourism Credits a aumenta cu 3% si compara e mesun periodo na 2022. Den e periodo di Q1 te cu Q3 di 2023, Tourism Credits a aumenta cu 13% si compara mesun periodo na 2022. Pronto A.T.A. lo ricibi estadistica defini pa por raporta ‘Tourism Credits’ di Q4 di 2023 compara cu Q4 di 2022. Den 2024 lo continua cu comparacion di cifranan di ‘Tourism Credit’ cu 2023. A base di analysis di A.T.A., por spera di sera 2023 cu un subida di 34% compara cu 2019.

AVERAHE DI PATRONCHI DI GASTO PA CADA BISHITANTE DEN 2023

Visa Credit card su averahe den gasto pa cada cardholder a yega na un suma di $690 den 2023. Si mira entrada general di VISA por nota un crecemento di 13.8% compara cu aña 2022.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den februari 2024, 81.3% di e total di e bishitantenan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 5.1% a bishita for di Europa, 11.4% a bishita for di Latino America y 2.2% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den januari 2024 19.1% di bishitante a keda den hotelnan European Plan, 14.2% a keda den hotelnan All-Inclusive, 30.7% a keda den Timeshare y 36% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como short-term vacation rentals (STVR).

SHORT-TERM VACATION RENTALS

A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Den 2023, segun un estudio, A.T.A. a logra actualisa inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo.

Si compara februari 2024 cu februari 2023 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a subi cu 6.6 punto di porcentahe, for di un averahe di 71.6% na februari 2023 pa un averahe di 78.2% na februari 2024.

Den caso di entrada, si compara febuari 2023 cu februari 2024 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 16%.

TOCANTE ARUBA TOURISM AUTHORITY (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balanse entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balanse menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.