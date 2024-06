Aruba Tourism Authority (A.T.A.) hunto cu Ministerio di Turismo y Aruba Airport Authority (AAA) a comparti cu entrante 18 di december 2024, Aruba lo conta cu un vuelo directo entre Brasil y Aruba. Un noticia maraviyoso cu ta refleha un momento importante den e relacion entre Aruba y Brasil y cu ta un desaroyo significativo cu ta fortalece e relacion largo entre e dos destinonan aki.

Na aña 1985, Aruba a hasi su entrada den e mercado Brasilero, y durante e ultimo 39 aña, A.T.A. a traha continuamente pa fortalece su presencia y surpasa varios desafio. E introduccion aki ta un testimonio di e esfuersonan continuo pa mehora e conexion entre e dos destinonan aki. Un vuelo cu lo ofrece tres frequencia semanal, proporcionando mas conveniencia y accesibilidad pa biaheronan Brasilero.

Na 2014, Aruba a celebra un aña record cu 24,733 bishitante Brasilero. Durante e periodo eynan, Gol Airlines a ofrece vuelo pa Aruba cu conexion via Caracas, cu rapidamente a bira e vuelo di preferencia pa e bishitantenan Brasilero. E vuelo directo nobo ta amplia e opcionan di biahe pa e pais di Brazil cual ta yuda na posiciona Aruba como un destinashon popular.

Ya desde 3 di juni 2024, por cuminsa cumpra pasashi pa cu e vuelonan nobo aki. Nos ta anticipa cu e servicio aki lo por resulta den un aumento di 50% den cantidad di bishitantenan Brasilero den 2025 compara cu nos proyeccion pa 2024 cu ta un total di 18,666 bishitante. Si logra nos proyeccion pa 2025, e mercado di Brasil lo duna nos un total di 27.550 bishitante, cual ta un record nobo pa Aruba pa cu e mercado di Brasil!

E vuelo directo nobo lo sirbi cuidadnan grandi den Brasil incluyendo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, y Manaus. Ademas, cuidadnan importante den São Paulo, manera Campinas, Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, y Santos, tambe lo beneficia di e ruta nobo aki. Pero e vuelo aki lo sirbi tambe pa conecta esnan cu kier bishita for di e mercado di Argentina, un otro mercado importante como parti di Aruba su strategia.



Hunto nos ta sigui diversifica nos mercadonan pa asina ricibi mas turista di calidad. Aki mester subraya cu e patronchi di gasto di turistanan for di Brasil ta uno eleva unda nan ta gasta historicamente mas cu averahe, mientras cu e mercado di Argentina tambe ta uno atractivo pa Aruba, unda bishitantenan ta entre otro scoge pa keda averahe mas largo na Aruba.Hecho ta cu e mercado di Latino America lo keda crece den tamaño e aña aki compara cu 2023 y lo sigui expande den aña 2025. Aki mester menciona cu e strategia ta dirigi riba crece e mercadonan Conosur, esta Brasil, Argentina, Chile y Peru y mantene e mercado di Colombia na su nivel actual. Tur esaki ta logra pa medio di entre otro LATAM Airlines, Avianca, COPA y awor Gol Airlines.“E servicio ta representa e dedicacion y trabou duru di tur esnan envolvi. Aki mi kier gradisi especialmente e ekipo di A.T.A. y AAA cu a traha duro riba e logro aki, esta Sanju Luidens-Daryanani, Jordan Schlipken-Croes, Barbara Brown y Jo-Anne Arends-Meaux. Ta un placer pa traha di serca cu boso y di por celebra awe atrobe! Ta hopi tempo a traha riba esaki, incluso tabata tin momento cu no a logra, pa finalmente awe nos por celebra cu nos a logra. Pabien y Danki! Un danki special tambe na Minister di Turismo pa su sosten y estimulo continuo y na tur socio pa haci di e vuelo aki un realidad. Danki y Pabien Aruba!” tabata palabranan di CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Croes.Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balanse entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balanse menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.